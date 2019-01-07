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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
07.01.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Elma sirkesi nasıl yapılır? Sağlık deposu elma sirkesi tarifi

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Elma sirkesi nasıl yapılır? Sağlık deposu elma sirkesi tarifi

Son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdelerinin başında fermente gıdalar geliyor. Mayalanma olarak da Türkçeleştirebileceğimiz fermantasyon geçirmiş gıdalar arasında günlük beslenmemize katılması en kolay olanlardan biri de sirke, özellikle de elma sirkesi. Ancak marketten aldığımız sirkeler ne yazık ki doğal değil. Dolayısıyla sağlığa faydaları da çok sınırlı. Eğer sirkeden gerçekten faydalanmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en doğru şey kendi sirkenizi yapmak. Peki bu nasıl olacak? Bu içeriğimizde “Evde elma sirkesi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını vermeye çalıştık. Ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz. İşte evde elma sirkesi tarifi…

Öncelikle ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım. Evde elma sirkesi yapmak için gerekli malzemeler şöyle:

1 kilogram elma
2 yemek kaşığı bal
3 litre su
1 çay bardağı nohut
Yarım çay bardağı bulgur

Sirkenizin doğallığı kadar malzemelerinizin doğallığı da önemli. Elmalarınızın mümkün olduğunca organik olmasına dikkat edin. Parlasın diye dışı mumla kaplanmış, ilaçlı veya çürük elmalarla düzgün bir sirke yapamazsınız. Elmalarınızı sıcak suda iyice yıkamanız sirkenizin kalitesini artıracaktır.

Elmaları iyice yıkadıktan sonra, kabuklarını soymadan doğrayıp cam bir kavanoza koyun. Elmaların kabuğunu soymamanız sirkenizin kalitesi ve fermantasyonu açısından önemlidir.

Evde sirke yapmanın sırları
Evde sirke yapmanın sırları

Elmaların ardından kavanoza bal, bulgur ve nohut eklemelisiniz. Bu üç malzeme de fermantasyonu hızlandırıcı özelliğe sahiptir. Ancak eğer daha önceden elinizde sirke anası varsa, bal koymak yerine sirke anası kullanarak da sirke kurabilirsiniz.

Tüm malzemeleri ekledikten sonra üzerini suyla tamamlayın. Suyunuzun temiz, kireçsiz içme suyu olması da sirkenizin daha lezzetli ve kaliteli olmasında önemli rol oynar. Suyu ekledikten sonra tüm malzemeleri bir kaşıkla karıştırın. Kaşığınızın metal olmaması çok önemli. Sirkenin içine kesinlikle metal sokmamalısınız. Bu nedenle malzemeleri karıştırırken plastik ya da silikon bir kaşık veya spatula kullanmalısınız.

Sirkenin ağzını bir tülbentle ya da temiz bir çorapla kapatın. Böylece sirkeniz hem hava alacak, hem de içine istenmeyen şeylerin karışmasına engel olacaksınız. Buradan sonra iş sabrınıza kalıyor. Çünkü sirkenin mayalanmasını beklemeniz gerekiyor.

Ballı elma sirkesi tarifi
Ballı elma sirkesi tarifi

Bekleme sürecinizin ilk 20 gününde sirkeyi güneş görmeyen, serin ve kuru bir yerde saklayın. Sirkenizi her gün bir kez silikon ya da plastik kaşıkla karıştırın. 20 günün sonunda sirkenizi yine aynı yere kaldırın. Bu kez 20 gün boyunca hiç karıştırmadan bekletin. Artık elma sirkeniz tüketime hazır.

Son olarak tüketmeden önce içinden sirke anasını alıp sirkenizi süzün. Hepsi bu kadar… Afiyet, şifa olsun!

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