Elma sirkesi nasıl yapılır? Sağlık deposu elma sirkesi tarifi
Son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdelerinin başında fermente gıdalar geliyor. Mayalanma olarak da Türkçeleştirebileceğimiz fermantasyon geçirmiş gıdalar arasında günlük beslenmemize katılması en kolay olanlardan biri de sirke, özellikle de elma sirkesi. Ancak marketten aldığımız sirkeler ne yazık ki doğal değil. Dolayısıyla sağlığa faydaları da çok sınırlı. Eğer sirkeden gerçekten faydalanmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en doğru şey kendi sirkenizi yapmak. Peki bu nasıl olacak? Bu içeriğimizde “Evde elma sirkesi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını vermeye çalıştık. Ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz. İşte evde elma sirkesi tarifi…
Öncelikle ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım. Evde elma sirkesi yapmak için gerekli malzemeler şöyle:
1 kilogram elma
2 yemek kaşığı bal
3 litre su
1 çay bardağı nohut
Yarım çay bardağı bulgur
Sirkenizin doğallığı kadar malzemelerinizin doğallığı da önemli. Elmalarınızın mümkün olduğunca organik olmasına dikkat edin. Parlasın diye dışı mumla kaplanmış, ilaçlı veya çürük elmalarla düzgün bir sirke yapamazsınız. Elmalarınızı sıcak suda iyice yıkamanız sirkenizin kalitesini artıracaktır.
Elmaları iyice yıkadıktan sonra, kabuklarını soymadan doğrayıp cam bir kavanoza koyun. Elmaların kabuğunu soymamanız sirkenizin kalitesi ve fermantasyonu açısından önemlidir.
Elmaların ardından kavanoza bal, bulgur ve nohut eklemelisiniz. Bu üç malzeme de fermantasyonu hızlandırıcı özelliğe sahiptir. Ancak eğer daha önceden elinizde sirke anası varsa, bal koymak yerine sirke anası kullanarak da sirke kurabilirsiniz.
Tüm malzemeleri ekledikten sonra üzerini suyla tamamlayın. Suyunuzun temiz, kireçsiz içme suyu olması da sirkenizin daha lezzetli ve kaliteli olmasında önemli rol oynar. Suyu ekledikten sonra tüm malzemeleri bir kaşıkla karıştırın. Kaşığınızın metal olmaması çok önemli. Sirkenin içine kesinlikle metal sokmamalısınız. Bu nedenle malzemeleri karıştırırken plastik ya da silikon bir kaşık veya spatula kullanmalısınız.
Sirkenin ağzını bir tülbentle ya da temiz bir çorapla kapatın. Böylece sirkeniz hem hava alacak, hem de içine istenmeyen şeylerin karışmasına engel olacaksınız. Buradan sonra iş sabrınıza kalıyor. Çünkü sirkenin mayalanmasını beklemeniz gerekiyor.
Bekleme sürecinizin ilk 20 gününde sirkeyi güneş görmeyen, serin ve kuru bir yerde saklayın. Sirkenizi her gün bir kez silikon ya da plastik kaşıkla karıştırın. 20 günün sonunda sirkenizi yine aynı yere kaldırın. Bu kez 20 gün boyunca hiç karıştırmadan bekletin. Artık elma sirkeniz tüketime hazır.
Son olarak tüketmeden önce içinden sirke anasını alıp sirkenizi süzün. Hepsi bu kadar… Afiyet, şifa olsun!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle