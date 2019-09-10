Elma reçeli nasıl yapılır? İşte elma reçeli tarifi
Kış aylarının yaklaşmasıyla, mevsimi geçmeyen sebze ve meyvelerle hazırlanan reçel yapımları da başladı. Kahvaltı ve çay saatlerinde hem besleyici hem de doyucu olmasıyla tercih edilen elma reçeli, küçük büyük herkesin hayır diyemedi lezzetlerden. Peki, elma reçeli nasıl yapılır? Elma reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte kolay elma reçeli tarifi.
Hemen hemen her markette bulunan reçel, korucu madde tüketmek istemeyen ev hanımları tarafından evlerde özenle hazırlanmaya başlandı. İlk kez reçel yapacak olanlar ise elma reçeli tarifini merak ediyor. İşte, lezzeti ile damağınıza hitap edecek elma reçeli yapımı ve malzemeleri...
Malzemeler
2 kilogram elma
4 su bardağı şeker
1 adet limonun suyu
Hazırlanışı
Elmaları 6’şar dilime ayırın, çekirdeklerini çıkarın.
Şeker ve 1 yemek kaşığı limon suyuyla ovun.
Elmalarınızı sulanmaları için 2-3 saat bekletin ardından ocağa alın.
Kaynayana kadar karıştırmadan pişirin.
Kaynayınca içine limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.
Kavanozlara bölüştürüp soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin.
Reçeliniz hazır!