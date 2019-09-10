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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
10.09.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Elma reçeli nasıl yapılır? İşte elma reçeli tarifi

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Elma reçeli nasıl yapılır? İşte elma reçeli tarifi

Kış aylarının yaklaşmasıyla, mevsimi geçmeyen sebze ve meyvelerle hazırlanan reçel yapımları da başladı. Kahvaltı ve çay saatlerinde hem besleyici hem de doyucu olmasıyla tercih edilen elma reçeli, küçük büyük herkesin hayır diyemedi lezzetlerden. Peki, elma reçeli nasıl yapılır? Elma reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte kolay elma reçeli tarifi.

Hemen hemen her markette bulunan reçel, korucu madde tüketmek istemeyen ev hanımları tarafından evlerde özenle hazırlanmaya başlandı. İlk kez reçel yapacak olanlar ise elma reçeli tarifini merak ediyor. İşte, lezzeti ile damağınıza hitap edecek elma reçeli yapımı ve malzemeleri...

Malzemeler

2 kilogram elma
4 su bardağı şeker
1 adet limonun suyu

Hazırlanışı

Elmaları 6’şar dilime ayırın, çekirdeklerini çıkarın.

Şeker ve 1 yemek kaşığı limon suyuyla ovun.

Elmalarınızı sulanmaları için 2-3 saat bekletin ardından ocağa alın.

Kaynayana kadar karıştırmadan pişirin.

Kaynayınca içine limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.

Kavanozlara bölüştürüp soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin.

Reçeliniz hazır!

 

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