Elma kurutmanın püf noktaları
En sevilen meyvelerden biri olan elmayı yaz kış keyifle tüketmenin en pratik ve lezzetli yolu kurutmak. Zira mevsimi geçince ki ağzımızın tadına uygun elma bulmak maalesef epeyce zor oluyor. Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık arayanların da gözdesi olan elma kurusunu siz de evde yapabilirsiniz! Peki elma nasıl kurutulur?
Elmaları yıkadıktan sonra, kabuklarıyla beraber ince dilimler halinde kesin. Elmayı kabuğunu soymadan kurutmak, daha lezzetli ve lifli olmasını sağlar. İsteğe bağlı olarak kabukları soyulabilir.
1 litre suya 1 su bardağı limon suyu katın. Elmaları bu suda 10 dakika boyunca bekletin. Ardından sudan çıkarıp biraz kurumasını bekleyin.
Üzerine isterseniz tatlandırma amacıyla bal gezdirin ve tarçın serpin. Böyle elmanız kuruduğunda daha lezzetli olacaktır. Ancak daha hafifi bir lezzet isterseniz doğrudan kurutma aşamasına geçebilirsiniz.
Elma dilimlerini 120 derecede ısıtılmış fırında 1 saat bekletin. Ardından elmaları tepside ters yüz edip 1 saat daha pişirmeye bırakın.
Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kuruttuğunuz elmanın uzun ömürlü olmasını isterseniz ağzı kilitli bir poşette ya da hava almayan bir kavanozda saklayabilirsiniz.
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