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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.11.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Elma kurutmanın püf noktaları

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Elma kurutmanın püf noktaları

En sevilen meyvelerden biri olan elmayı yaz kış keyifle tüketmenin en pratik ve lezzetli yolu kurutmak. Zira mevsimi geçince ki ağzımızın tadına uygun elma bulmak maalesef epeyce zor oluyor. Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık arayanların da gözdesi olan elma kurusunu siz de evde yapabilirsiniz! Peki elma nasıl kurutulur?

Elmaları yıkadıktan sonra, kabuklarıyla beraber ince dilimler halinde kesin. Elmayı kabuğunu soymadan kurutmak, daha lezzetli ve lifli olmasını sağlar. İsteğe bağlı olarak kabukları soyulabilir.

1 litre suya 1 su bardağı limon suyu katın. Elmaları bu suda 10 dakika boyunca bekletin. Ardından sudan çıkarıp biraz kurumasını bekleyin.

Baharatlı elma dilimleri tarifi
Baharatlı elma dilimleri tarifi

Üzerine isterseniz tatlandırma amacıyla bal gezdirin ve tarçın serpin. Böyle elmanız kuruduğunda daha lezzetli olacaktır. Ancak daha hafifi bir lezzet isterseniz doğrudan kurutma aşamasına geçebilirsiniz.

Elma dilimlerini 120 derecede ısıtılmış fırında 1 saat bekletin. Ardından elmaları tepside ters yüz edip 1 saat daha pişirmeye bırakın.

Evde meyve kuruturken dikkat etmeniz gerekenler
Evde meyve kuruturken dikkat etmeniz gerekenler

Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kuruttuğunuz elmanın uzun ömürlü olmasını isterseniz ağzı kilitli bir poşette ya da hava almayan bir kavanozda saklayabilirsiniz.

ELMA GÜLLERİNİN TADI DA GÖRÜNTÜSÜ KADAR GÜZEL

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