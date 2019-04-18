Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava tarifi
Elbasan tava haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan, geleneksel bir Arnavut yemeğidir. Adını Arnavutluk Cumhuriyetine bağlı bir şehir olan Elbasan'dan alır. Peki, elbasan tava nasıl yapılır?
Gerekli malzemeler
1 kg. kuzu böbrek yatağı,
kol veya but
Terbiye sosu için:
1 - 1.5 kg yoğurt,
3 yumurta
Yapılışı:
Kuzu eti yağ eklenmeden kendi suyunda yaklaşık 30 dakika yüksek ateşte pişirilir. Etler piştikten sonra ısıya dayanaklı bir fırın kabına dizilir. Terbiye sosu hazırlanana kadar fırına verilir.
Terbiye sosu için; yumurtalar yoğurda eklenir ve güzelce çırpılır. Etin kendi haşlama suyu süzülür ve çırpılan karışıma eklenir.Etler fırından çıkarılır ve üzerlerine 6-7 küçük parça tereyağ koyulur. Terbiye sosu bir kepçe yardımı ile fırın kabındaki etlerin üzerine dökülür. Yeniden fırına verilir ve üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirilir. Pişmesine yakın üzerine İzmir Tulumu rendelenir. Elbasan Tava servise hazırdır.
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