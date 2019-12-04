Ekşili tarifi

Ekşili adını, içinde ekşi erik pestili olmasından alıyor. Et, yumurta ve ekşinin buluşması biraz garip gelebilir ama farklı tatlar arıyorsanız Van mutfağına ait bu tarif tam size göre. Bütün bu malzemelerin bir tencerede piştiği yemek sizi pek de yormayacak. Şimdiden kolay gelsin.
Söğüş doğradığınız soğanları et ile birlikte yağda pembeleşinceye kadar kavurun, salça ilave edin.
Doğranmış evelikleri de ekleyerek karıştırın.
Yeterince su ilave edin.
Ardından eritilmiş pestil ve tuz katın.
Evelikler pişince kişi başına göre yumurta kırın.
Yumurtalar içerisinde lop olarak pişer.
İsteğe göre üzerine doğranmış kişniş dökülür.
Yumurtalar piştiğinde servise hazırdır. Afiyet olsun...