Ekşili levrek tarifi

Levrek kış aylarının en güzel balıklarından. Nasıl pişirilirse pişirilsin çok lezzetli olan levrek için bu kez farklı bir tarifimiz var. Lokanta Nevnihal'in şefi İbrahim Bayraktar'ın imzasını taşıyan ekşili levrek. Kaya koruğuyla yapılan bu farklı tarifi siz de çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Kaya koruğunu haşlayıp sarımsak, sarı ve kırmızı biber eşliğinde kavurup kenara alın.
Patatesleri haşlayıp soyun ve 1 santimetre kalınlığında yuvarlaklar halinde doğrayın.
Son olarak domateslerin kabuklarını soyup mutfak robotundan geçirin.
Geniş bir tavanın tabanına patatesleri dizip üzerine piyazlık doğranmış soğan, biraz domates sosu, defne yaprağı ve limonu dökün.
Levreği patateslerin üzerine ortası boşluk olacak şekilde yerleştirin.
Levreğin ortasına kavrulmuş kaya koruğu, domates sos, tuz, beyaz toz biber, çeyrek limon suyu ve biraz su ekleyip kapağı kapatın.
Yemeğinizi ocakta pişmeye bırakın.
Son olarak servisten önce tereyağını ilave ederek yemeğinizi lezzetlendirin. Afiyet olsun...