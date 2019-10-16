Ekşili levrek tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Balık Tarifleri>Ekşili levrek tarifi
ORTA ZORLUKTA

Ekşili levrek tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekşili levrek tarifi

Levrek kış aylarının en güzel balıklarından. Nasıl pişirilirse pişirilsin çok lezzetli olan levrek için bu kez farklı bir tarifimiz var. Lokanta Nevnihal'in şefi İbrahim Bayraktar'ın imzasını taşıyan ekşili levrek. Kaya koruğuyla yapılan bu farklı tarifi siz de çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet orta boy levrek
  • 1 adet patates
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 2 adet defne yaprağı
  • 1 adet limon
  • 70 gram kaya koruğu
  • Yarım sarı biber
  • Yarım kırmızı kapya biber
  • 2 diş sarımsak
  • 10 gram tuz
  • 5 gram beyaz toz biber
  • 60 gram tereyağı

Hazırlanışı

Kaya koruğunu haşlayıp sarımsak, sarı ve kırmızı biber eşliğinde kavurup kenara alın.

Patatesleri haşlayıp soyun ve 1 santimetre kalınlığında yuvarlaklar halinde doğrayın.

Son olarak domateslerin kabuklarını soyup mutfak robotundan geçirin. 

Geniş bir tavanın tabanına patatesleri dizip üzerine piyazlık doğranmış soğan, biraz domates sosu, defne yaprağı ve limonu dökün.

Levreği patateslerin üzerine ortası boşluk olacak şekilde yerleştirin.

Levreğin ortasına kavrulmuş kaya koruğu, domates sos, tuz, beyaz toz biber, çeyrek limon suyu ve biraz su ekleyip kapağı kapatın.

Yemeğinizi ocakta pişmeye bırakın.

Son olarak servisten önce tereyağını ilave ederek yemeğinizi lezzetlendirin. Afiyet olsun...

Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
daha fazla video için
Fotoğraf: Lokanta Nevnihal
ekşili levrek tarifi balık tarifleri ekşili levrek nasıl yapılır
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Levrek oturtma tarifi

Hamsi kuşu tarifi

Sazan yahnisi tarifi

İçli tava tarifi