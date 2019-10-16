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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Ekşili Köfte nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli Ekşili Köfte tarifi

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Ekşili Köfte nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli Ekşili Köfte tarifi

Ekşili Köfte, Türk mutfağının önemli yemeklerinden birisidir. Ancak Ekşili Köfte yapılışı ile yöreden yöreye değişmektedir. Bugün yapılışını ele alacağımız Ekşili Köfte ise Edirne yöresine ait. Peki, Ekşili Köfte yapımında gerekli olacak malzemeler nelerdir? İşte, Ekşili Köfte'nin yapılışı ve tarifi hakkında bazı bilgiler

Listenizde Ekşili Köfte yapımında kullanılacak olan terbiye sosu için ayrı, köftenin yapılışı için farklı malzemeler yer alacak. Peki, Ekşili Köfte nasıl yapılır? İşte, Ekşili Köfte tarifi hakkında detaylı bilgiler

EKŞİLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo köfteli kıyma
bir orta baş soğan
bir yumurta sarısı
yeteri kadar tuz, bir çay kaşığı karabiber
bir dilim ufalanmış bayat ekmek içi

EKŞİLİ KÖFTENİN TERBİYESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2-3 Kaşık un (elenerek)
2 yumurta
1 tatlı kaşığı sirke
yeteri kadar tuz
2 su bardağı su

EKŞİLİ KÖFTE'NİN YAPILIŞI

Kıymaya çok ince çentilmiş soğan, bir yumurta sarısı, yeteri kadar tuz, karabiber ve ufalanmış bayat ekmek karıştırılarak iyice yoğrulup 10 dakika dinlendirilir köfteler küçük yuvarlaklar haline getirilerek yağda kızartılıp altı düz tepsi veya karavana cinsi bir kaba çıkartılır.

2-3 kaşık un içine çırpılmış yumurta, bir tatlı kaşığı sirke ve yeteri kadar tuz ilave edilerek 2 su bardağı su ile iyice çırpılarak veya mikserden geçirilerek kısık ateş üzerine konularak topak olmaması için sürekli karıştırılarak boza kıvamından biraz daha koyu hale gelinceye kadar pişirilir. Ve sıcak olarak köftelerin üzerine dökülür. Yemek tabağına yeteri kadar alındıktan sonra üzerine kızdırılmış tereyağlı kırmızı biber gezdirilerek servis yapılır.

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