Ekşi maya nasıl yapılır? Ekşi mayanın yapılışı ve püf noktaları

Dediğimiz gibi ekşi mayanın temel malzemeleri un ve su. Tabii biraz da sabır… Un ve suyu karıştırıp düzenli olarak beslediğinizde biraz da sabrederek birkaç hafta içinde ekmek yapılabilir kıvamda bir maya elde edebilirsiniz.

Ancak mayanızı yaparken içine nohut ya da üzüm de ekleyebilir, böylece fermantasyonu hızlandırıp mayanızın kalitesini artırabilirsiniz. Biz bugün size üzümle ekşi maya yapımını anlatacağız.

Öncelikle şunu söyleyelim: Ekşi maya ve ekşi mayalı ekmek yapmak için mutfak tartısı kullanmanız şart. Eğer bu işe gönül verdiyseniz hem katı hem sıvı ölçebilen bir mutfak tartısını en baştan hazır etmenizde fayda var.

Mayayı yapmaya başlamadan önce büyükçe bir cam kavanozu güzelce yıkayıp sterilize edin. Bir avuç yaş üzümü minik minik doğrayıp kavanoza alın. Üzerine 200 gram un ve 200 mililitre su ilave edin. Üzerini temiz bir bezle örtüp ılık bir yere alın ve fermente olmasını bekleyin. Fermente olduğu mayanın üzerinde minik hava kabarcıkları oluşmasından anlaşılabilir.

Fermente olan mayanın içinden üzümleri tahta kaşıkla ayıklayın. Mayanın yarısını kavanozdan alın yerine aldığınız kadar un ve su ekleyin. Yani diyelim ki 400 gram mayanız var. Bundan 200 gramını eksiltin. Kavanozun içine 100 gram, 100 mililitre de su ekleyerek yeniden 400 gram olmasını sağlayın. Bu yaptığınız işleme mayayı beslemek adı verilir.

Bu işlemi her gün aynı saatte ve aynı miktarla sürdürün. Mayanız çoğalsın istiyorsanız 200 gram eksiltmek yerine 100 gram da eksiltebilirsiniz. 10 gün içinde mayanız ekmek yapılabilir hale gelecektir.

Hemen ekmek yapmayacaksanız mayanızı bu noktadan sonra buzdolabına kaldırıp 3-4 günde bir de besleyebilirsiniz. Buzdolabının soğuğu mayalanmayı yavaşlatacaktır. Bu arada her mayanın karakteri farklı olduğundan beslenme ihtiyaçları da değişebilir. Mayanıza yakın ilgi göstererek en uygun beslenme düzenini kendiniz belirleyin.

Kullandığınız unun organik olmasına özen gösterin. Zira organik olmayan unun içindeki besin öğelerinin bir kısmı eksilmiş, unun gücü azalmış olabilir.

Mayanın üzerinde yapışkan bir su birikmişse mayanız besinsiz kalmış ve hastalanmış demektir. Hastalanan mayanın üzerinden bu suyu temizleyip mayanızı bol un ve az miktarda suyla besleyerek canlandırın.

Ekşi mayalı ekmek yapacaksanız da sizi hemen ilgili içeriğimize alalım.

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