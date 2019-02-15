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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
15.02.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Ekşi maya nasıl yapılır? Ekşi mayanın yapılışı ve püf noktaları

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Ekşi maya nasıl yapılır? Ekşi mayanın yapılışı ve püf noktaları

Ekşi maya ve ekşi mayalı ekmek son dönemin en popüler beslenme trendlerinde başı çekiyor. Çok daha sağlıklı ve lezzetli ekmekler yapmanın en önemli kurallarından biri olan ekşi maya genellikle ekmek yapanlar arasında paylaşılarak çoğalsa da kendi ekşi mayanızı sıfırdan kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olanlar sadece temiz su ve organik un. Peki ekşi maya nasıl yapılır, ekşi mayalı ekmek yaparken nelere dikkat edilmelidir? İşte bütün merak ettikleriniz…

Dediğimiz gibi ekşi mayanın temel malzemeleri un ve su. Tabii biraz da sabır… Un ve suyu karıştırıp düzenli olarak beslediğinizde biraz da sabrederek birkaç hafta içinde ekmek yapılabilir kıvamda bir maya elde edebilirsiniz.

Ancak mayanızı yaparken içine nohut ya da üzüm de ekleyebilir, böylece fermantasyonu hızlandırıp mayanızın kalitesini artırabilirsiniz. Biz bugün size üzümle ekşi maya yapımını anlatacağız.

Öncelikle şunu söyleyelim: Ekşi maya ve ekşi mayalı ekmek yapmak için mutfak tartısı kullanmanız şart. Eğer bu işe gönül verdiyseniz hem katı hem sıvı ölçebilen bir mutfak tartısını en baştan hazır etmenizde fayda var.

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Mayayı yapmaya başlamadan önce büyükçe bir cam kavanozu güzelce yıkayıp sterilize edin. Bir avuç yaş üzümü minik minik doğrayıp kavanoza alın. Üzerine 200 gram un ve 200 mililitre su ilave edin. Üzerini temiz bir bezle örtüp ılık bir yere alın ve fermente olmasını bekleyin. Fermente olduğu mayanın üzerinde minik hava kabarcıkları oluşmasından anlaşılabilir.

Ekşi maya nasıl yapılır Ekşi mayanın yapılışı ve püf noktaları

Fermente olan mayanın içinden üzümleri tahta kaşıkla ayıklayın. Mayanın yarısını kavanozdan alın yerine aldığınız kadar un ve su ekleyin. Yani diyelim ki 400 gram mayanız var. Bundan 200 gramını eksiltin. Kavanozun içine 100 gram, 100 mililitre de su ekleyerek yeniden 400 gram olmasını sağlayın. Bu yaptığınız işleme mayayı beslemek adı verilir.

Bu işlemi her gün aynı saatte ve aynı miktarla sürdürün. Mayanız çoğalsın istiyorsanız 200 gram eksiltmek yerine 100 gram da eksiltebilirsiniz. 10 gün içinde mayanız ekmek yapılabilir hale gelecektir.

Hemen ekmek yapmayacaksanız mayanızı bu noktadan sonra buzdolabına kaldırıp 3-4 günde bir de besleyebilirsiniz. Buzdolabının soğuğu mayalanmayı yavaşlatacaktır. Bu arada her mayanın karakteri farklı olduğundan beslenme ihtiyaçları da değişebilir. Mayanıza yakın ilgi göstererek en uygun beslenme düzenini kendiniz belirleyin.

Ekşi maya nasıl yapılır Ekşi mayanın yapılışı ve püf noktaları

Kullandığınız unun organik olmasına özen gösterin. Zira organik olmayan unun içindeki besin öğelerinin bir kısmı eksilmiş, unun gücü azalmış olabilir.

Mayanın üzerinde yapışkan bir su birikmişse mayanız besinsiz kalmış ve hastalanmış demektir. Hastalanan mayanın üzerinden bu suyu temizleyip mayanızı bol un ve az miktarda suyla besleyerek canlandırın.

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