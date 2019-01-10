Ekmek mantısı (papara) nasıl yapılır?
Papara bir diğer adıyla ekmek mantısı, Türkiye ve diğer bazı Balkan ülkelerinde geleneksel olarak yapılan bir yemek çeşididir. Batı Marmara’da papara, doğu Marmara'da ve batı Karadeniz’de ekmek mantısı olarak adlandırılır. Peki, ekmek mantısı (papara) nasıl yapılır?
Zamanında tüketilmediği için bayatlayan ekmekler, yoğurtla, peynirle ve daha onlarca lezzetlerle değerlendirilebiliyor. Peki, Türk mutfağının en meşakkatli yemeği mantıyı bir de bayat ekmekle yapmaya ne dersiniz? Bayatlamaya yüz tutmuş ekmek dilimleri veya pide ile bu tarifi yapabilir, klasik mantı tariflerine pratik bir alternatif oluşturabilirsiniz. İşte, ekmek mantısı tarifi…
EKMEK MANTISI
300 gr kıyma
1 adet orta boy soğan
3 adet orta boy domates
1 tatlı kaşığı salça
çay kaşığının ucuyla karabiber ve kimyon
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz
3 küçük pide
Üzeri için:
500 gr yoğurt
2-3 diş sarımsak
2 çay kaşığı kırmızı pul biber
6-7 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
Ön hazırlık olarak pideleri küp küp doğrayın. Pideleri bir fırın kabına alın ve hafif çıtır çıtır oluncaya kadar pişirin.
Sarımsakları ezip yoğurt ile karıştırın
.
Domatesleri ve soğanı rendeleyin. Soğanları tencereye alın zeytinyağı ve tuz ekleyerek kavurun.
Soğanlara kıymayı ekleyin suyunu salıp çekinceye kadar kavurun.
Salçayı ekleyin 1 dakika kadar kavurun.
Domatesleri ve baharatları ekleyip kısık ateşte 7-8 dakika kadar pişirin.
Pideleri servis kabına alın. Üzerine hazırladığınız kıymalı sosu dökün ve karıştırın.
Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.
Sıvıyağ ve pul biberi kızdırıp üzerine dökerek servis yapın.
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