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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
10.01.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Ekmek mantısı (papara) nasıl yapılır?

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Ekmek mantısı (papara) nasıl yapılır?

Papara bir diğer adıyla ekmek mantısı, Türkiye ve diğer bazı Balkan ülkelerinde geleneksel olarak yapılan bir yemek çeşididir. Batı Marmara’da papara, doğu Marmara'da ve batı Karadeniz’de ekmek mantısı olarak adlandırılır. Peki, ekmek mantısı (papara) nasıl yapılır?

Zamanında tüketilmediği için bayatlayan ekmekler, yoğurtla, peynirle ve daha onlarca lezzetlerle değerlendirilebiliyor. Peki, Türk mutfağının en meşakkatli yemeği mantıyı bir de bayat ekmekle yapmaya ne dersiniz? Bayatlamaya yüz tutmuş ekmek dilimleri veya pide ile bu tarifi yapabilir, klasik mantı tariflerine pratik bir alternatif oluşturabilirsiniz. İşte, ekmek mantısı tarifi…

EKMEK MANTISI

300 gr kıyma
1 adet orta boy soğan
3 adet orta boy domates
1 tatlı kaşığı salça
çay kaşığının ucuyla karabiber ve kimyon
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz
3 küçük pide
Üzeri için:
500 gr yoğurt
2-3 diş sarımsak
2 çay kaşığı kırmızı pul biber
6-7 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Ön hazırlık olarak pideleri küp küp doğrayın. Pideleri bir fırın kabına alın ve hafif çıtır çıtır oluncaya kadar pişirin.

Sarımsakları ezip yoğurt ile karıştırın
.
Domatesleri ve soğanı rendeleyin. Soğanları tencereye alın zeytinyağı ve tuz ekleyerek kavurun.

Soğanlara kıymayı ekleyin suyunu salıp çekinceye kadar kavurun.

Salçayı ekleyin 1 dakika kadar kavurun.

Domatesleri ve baharatları ekleyip kısık ateşte 7-8 dakika kadar pişirin.

Pideleri servis kabına alın. Üzerine hazırladığınız kıymalı sosu dökün ve karıştırın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Sıvıyağ ve pul biberi kızdırıp üzerine dökerek servis yapın.

 

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