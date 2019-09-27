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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
27.09.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Ejder nefesi nasıl yapılır? İşte aklınızdaki soruların cevapları

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Ejder nefesi nasıl yapılır? İşte aklınızdaki soruların cevapları

“Yiyenin ağzından duman çıkaran dondurma” olarak bilinen ejder nefesi ya da ejderha nefesi son dönemde özellikle sosyal medyada çok popüler oldu. Doğal olarak birçok kişi ejder nefesinin nasıl yapıldığını ve dondurmanın üzerindeki dumanların kaynağını merak ediyor. Sizin için ejder nefesinin nasıl yapıldığını araştırdık. İşte cevabı…

Ejderha nefesinin duman duman olmasının sebebi üretiminde kullanılan sıvı azot. Nitrojen diye de bilinen ve atmosferin yüzde 78’ini oluşturan azot gazının özel tanklarda yüksek basınç altında sıvılaştırılmış hali olan sıvı azot, tuzlu ya da şekerli bezelerin üzerine dökülüyor ve ortaya ejderha nefesi çıkıyor.

Ejderha nefesi aslen ABD kaynaklı bir ürün. Tayland, Brezilya, İngiltere, İsveç gibi birçok ülkede de özellikle gençler tarafından eğlenceli bir alternatif olarak görülüyor ve tüketiliyor.

Ejderha nefesinin bezeleri Türkiye’ye yurt dışından hazır geliyor. Bu ürünü müşterilerine sunan mekanlar, bezelerin üzerine sıvı azotu döküp servis ediyor. Sıvı azot basınçsız ortamda hemen uçtuğu için ejderha nefesinin 4-5 dakika içinde tüketilmesi gerekiyor.

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