Ejder nefesi nasıl yapılır? İşte aklınızdaki soruların cevapları
“Yiyenin ağzından duman çıkaran dondurma” olarak bilinen ejder nefesi ya da ejderha nefesi son dönemde özellikle sosyal medyada çok popüler oldu. Doğal olarak birçok kişi ejder nefesinin nasıl yapıldığını ve dondurmanın üzerindeki dumanların kaynağını merak ediyor. Sizin için ejder nefesinin nasıl yapıldığını araştırdık. İşte cevabı…
Ejderha nefesinin duman duman olmasının sebebi üretiminde kullanılan sıvı azot. Nitrojen diye de bilinen ve atmosferin yüzde 78’ini oluşturan azot gazının özel tanklarda yüksek basınç altında sıvılaştırılmış hali olan sıvı azot, tuzlu ya da şekerli bezelerin üzerine dökülüyor ve ortaya ejderha nefesi çıkıyor.
Ejderha nefesi aslen ABD kaynaklı bir ürün. Tayland, Brezilya, İngiltere, İsveç gibi birçok ülkede de özellikle gençler tarafından eğlenceli bir alternatif olarak görülüyor ve tüketiliyor.
Ejderha nefesinin bezeleri Türkiye’ye yurt dışından hazır geliyor. Bu ürünü müşterilerine sunan mekanlar, bezelerin üzerine sıvı azotu döküp servis ediyor. Sıvı azot basınçsız ortamda hemen uçtuğu için ejderha nefesinin 4-5 dakika içinde tüketilmesi gerekiyor.