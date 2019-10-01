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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: AA Fotoğraf: Alamy
01.10.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Dünyanın lezzetleri İstanbul'da bir araya gelecek

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Dünyanın lezzetleri İstanbul'da bir araya gelecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 3-6 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 4. Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel lezzetler de görücüye çıkacak.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenecek ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
Bu yıl etkinlik alanına gelecek ziyaretçiler, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetleriyle tanışacak.

Festivale katılanlar, 12 branşta spor müsabakalarının yanı sıra dünya lezzetlerini de deneyimleme şansı elde edecekler. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, 4 gün boyunca festivalin evrensel tatlar alanında ziyaretçilerle buluşturulacak. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarının yemek yapımı etkinliklerine katılarak, eşsiz lezzetlerin yöntemlerini de öğrenebilecekler. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele kavramlarına odaklanan festivalde, ikramlar arasında Özbek pilavı dikkati çekiyor.

Festivalin oba alanlarında düzenlenecek etkinliklerinde yöresel lezzetler de rol alacak. Gelin toyu, beşik toyu, tuşo toyu, geştek toyu, Göktürk alfabesi atölyesi, yöresel ritüeller, kilimhane, demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel tadımlar ve ikramlar da yapılacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak. Bu çadırlarda Türkiye'yi temsil eden geleneksel yemekler lezzet şölenine ortak olacak.

Festivalde tadılabilecek bazı geleneksel yemekler şöyle:
Afganistan: Afgan pilavı
Arnavutluk: Elbasan tava
Azerbaycan: Şah pilavı
Filistin: Müceddere
Gürcistan: Satsivi
Kosova: Yufkalı paça
Moğolistan: Moğol mantısı
Moldova: Kavurma
Özbekistan: Özbek pilavı
Pakistan: Tavuk karahi
Senegal: Balık ve salçalı karides
Sudan: Falafel
Tanzanya: Mtori
Tunus: Ojja (Şakşuka)
Ukrayna: Borş
Yemen: Saltah

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