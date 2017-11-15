Dünyanın en ünlü kasabı Dario Cecchini

Cecchini ününü 2001 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran deli dana salgısını sırasında kazandı. O dönemde ülkesinde "bistecca alla fiorentina" yani T-bone biftek yemek yasaklanınca, Cecchini bu ete veda etmek için bir cenaze töreni düzenledi.

Cenaze töreninden kalan anma plaketi, bugün hâlâ dükkanın dış duvarında asılı duruyor.

Cecchini'nin ünü sayesinde Panzano şehri turistik bir merkez haline gelmiş. Panzano bir tepenin üzerine kurulmuş, etrafı manzarası sevimli bir köy. Ancak Cecchini olmasa muhtemelen pek de ziyaretçi çekecek bir özelliği yok. Ancak bugün insanlar sırf bu kasap dükkanını ziyaret etmek için İtalya'nın ve dünyanın birçok yerinden buraya akın ediyor.

Cecchini ailesi, sekiz nesildir kasaplık yapıyor. Dario Cecchini de aile geleneklerini sürdürüyor. Gastronomi sektöründe, kasaplık hayvanların tüm parçalarından faydalanma yaklaşımı nispeten yeni bir trend. Cecchini ise 40 yıldır bu şekilde çalışıyor. "Ben 40 yıldır, hayvana, onun hayatına ve ölümüne saygı duyuyor ve son kasına kadar her şeyini kullanıyorum" diyor.

Cecchini'nin düzenlediği "bistecca alla fiorentina" cenazesinden kalan anma plaketi

Bunda muhtemelen veterinerlik eğitimi almış olmasının da payı var. Altı yıllık fakültenin üçüncü yılında babasının ölümüyle okulu bırakıp aile işinin başına geçmiş Cecchini. Bugün yaptığı işi "geleneksel bir sanat" olarak nitelendiriyor ve yeni nesilleri de bu yolda eğitme görevini üstlendiğini belirtiyor.

Cecchini, aradan geçen yıllarda kasap dükkanının yanı sıra üç tane de restoran açmış. Bu restoranlardan Officina della Bistecca, çok büyük porsiyonlarıyla ve mükemmel pişirilmiş bistekka alla fiorentina'sıyla tanınıyor. İkinci restoran olan Solociccia, kasap dükkanının içindeki restoran ve burada hayvanın tüm parçalarından faydalanma felsefesi hayata geçiriliyor.

Son restoran olan Dario Doc ise fast food sektörüne karşı savaşta bir cephe niteliğinde. Cecchini burada makul fiyatla kaliteli yemek yenebileceğini göstermeye çalışıyor. En meşhur yemeği ise "Mac Dario".