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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
21.05.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Dünyanın en prestijli şef yarışması Bocuse d’Or Sirha İstanbul’da

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Dünyanın en prestijli şef yarışması Bocuse d’Or Sirha İstanbul’da

Bu yıl 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Sirha İstanbul, dünyanın en önemli gastronomi yarışmalarından Bocuse d’Or’un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. Seçmelerde dereceye giren şefler, Estonya Talin Avrupa finallerinde yarışacak. Burada da dereceye girenler 2021 yılında Fransa Lyon’da düzenlenecek Bocuse d’Or Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, bu yıl 14–16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sirha İstanbul’un 7. buluşması, gastronomi dünyasının olimpiyatları Bocuse d’Or’un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. 

Seçmelerde dereceye giren yetenekli genç şefler, ilk etapta Bocuse d’Or Avrupa finallerinde, burada başarılı oldukları takdirde ise dünya finalinde yarışmaya hak kazanacak.

Bocuse d’Or başvuru kriterleri www.sirha–istanbul.com sitesinde yer alıyor. Yarışmaya katılmak isteyen şefler için son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2019.

60’I AŞKIN ÜLKE KATILIYOR

1987 yılında ilk kez düzenlenen Bocuse d’Or, gastronomi dünyasının efsanevi şeflerinden Paul Bocuse tarafından hayata geçirildi. Kısa sürede dünyanın en prestijli gastronomi yarışmalarından biri olan Bocuse d’Or, kıtasal ön elemeleri 2007 yılında başlattı.

Olimpiyatları örnek alan Bocuse d’Or’a katılan ülke şefleri, 5 kıtada yapılan elemelerin ardından iki yılda bir Lyon kentinde düzenlenen dünya finallerine katılıyorlar.

Dünyanın dört bir yanında hünerlerini sergileyen 24 üst düzey yetenekli şefi bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Bocuse d’Or Lyon finallerinde genç şefler, 2021 yılında seçkin bir jürinin karşısında yarışacak.

5 saat 35 dakika içinde iki yemek tarifini hazırlayacak olan şefler arasından bir şef, jürinin değerlendirmesinin ardından Bocuse d’Or ile ödüllendirilecek.

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