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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.07.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Dünyanın en kaliteli salebine patent başvurusu

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Dünyanın en kaliteli salebine patent başvurusu

Dünyanın en kaliteli salebinin yetiştiği bölgelerden biri olan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından salep bitkisi için patent başvurusu yapılacak.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde ormanlık ve çayırlık alanlarda mayıs, haziran ve temmuz aylarında kendiliğinden yetişen kış aylarında şifa kaynağı olarak tüketilen ve Kahramanmaraş Dondurmasına lezzetini veren ‘Akdağmadeni Salebi’ markalaşacak. Akdağmadeni Belediye Başkanlığı tarafından salebin, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılacak ve tescili alındıktan sonra markalaşma yoluna gidilecek. Doğal ortamda yetişen ve salkım ya da başak biçiminde kırmızı, mor, sarı ve yeşil çiçekleri olan kültür bitkisi olarak ta ilçenin sembolü haline gelen salebin, meşe, sivrikurt kulağı, beşli, çatal, yemlik ve çift çatal yemlik gibi 12 çeşidinin bulunuyor. Ayrıca Akdağmadeni'nde yetişen salep türlerinin ise dünya üzerinde var olan “glucomannan” diye tabir edilen değer olarak en kaliteli salep türü olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en kaliteli salebine patent başvurusu

Akdağmadeni salebinin patentini alarak markalaşmaya gitmek istediklerini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, “Akdağmadeni salebi bizim ormanlarımızda doğal ortamda yetişen ve yakın zamanda da belediyemizin girişimleriyle sera ortamında üretilmeye başlanılacak bir bitki. Tüm dünyada en kaliteli salep yetişen bölge Akdağmadeni bölgesidir. İnşallah biz Akdağmadeni salebinin patent başvurusunu yapıp tescilini yaptıktan sonra Akdağmadeni ismi ile özdeşleştirmek istiyoruz. İçerdiği 'glucomannan' sayesinde vücuda birçok faydası olan bir bitki. Boğaz enfeksiyonlarından tutun mide, bağırsak rahatsızlıklarına kadar hatta tok tutması sebebiyle obezite tedavisinde kullanılabilecek bir besin. İnşallah dediğim gibi doğal ortamda yetişen salebi tarla ve sera ortamında da yetiştirip patentini alıp Akdağmadeni ile özdeşleştirmek istiyoruz. Akdağmadeni salebi şu anki Maraş dondurmalarına tadını aromasını veren bir bitki. Bundan sonra biz istiyoruz ki Akdağmadeni ile birlikte anılsın. Akdağmadeni salebini hem biz katma değer olarak Akdağmadeni’ne döndürebilelim. Akdağmadeni’nde toplayıp kurutup öğütüp bir markalaşma yoluyla da tüm dünyaya tanıtalım istiyoruz” dedi.

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