Dünyanın en iyi restoranları açıklandı, Türkiye’den listeye sadece o girdi
Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan La Liste, 2020 yılının en iyi restoranlarını açıkladı. La Liste’in kazananlar listesine Türkiye’den sadece Şef Aylin Yazıcıoğlu’nun yönetimindeki Nicole Restaurant girdi.
100 üzerinden 95 puan alan Nicole Restaurant, Türk mutfağını bir kez daha en üst seviyede başarıyla temsil etti.
La Liste 1000 listesinde, Nicole’ün yanı sıra Türkiye’den beş restoran daha bulunuyor. La Liste’te yer alan diğer restoranlar Calipso, 7 Mehmet, Neolokal, Asmalı Cavit ve Beyti.
Listenin zirvesinde 99,5 puanla Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü restoranı Guy Savoy bulunuyor.
LA LISTE NASIL HAZIRLANIYOR?
La Liste'in değerlendirme sistemi şöyle çalışıyor: Dünyanın dört bir yanında yayımlanmış 600'den fazla rehber ve güvenilir yayın, tek bir veri tabanında toplanıyor.
Veri tabanındaki girişlerden her biri 0 ile 100 arasında standardize edilmiş bir nota eşleniyor.
Binlerce şefe yerel rehberlerle ilgili fikirleri soruluyor. Buna göre rehberler de 0 ile 10 arasında güvenilirlik değerlendirmesine tabii tutuluyor. Yani bir restoranın güvenilir rehberlerde yer alması çarpan etkisi yaratıyor.
Son olarak rehberlerden elde edilen sonuçlara yüzde 100 ağırlığı olan internet müşteri yorumları ilave ediliyor. Restoranların puanları bu değişkenlere göre hesaplanıyor.