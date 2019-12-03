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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Dünyanın en iyi restoranları açıklandı, Türkiye’den listeye sadece o girdi

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Dünyanın en iyi restoranları açıklandı, Türkiye’den listeye sadece o girdi

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan La Liste, 2020 yılının en iyi restoranlarını açıkladı. La Liste’in kazananlar listesine Türkiye’den sadece Şef Aylin Yazıcıoğlu’nun yönetimindeki Nicole Restaurant girdi.

100 üzerinden 95 puan alan Nicole Restaurant, Türk mutfağını bir kez daha en üst seviyede başarıyla temsil etti.

La Liste 1000 listesinde,  Nicole’ün yanı sıra Türkiye’den beş restoran daha bulunuyor. La Liste’te yer alan diğer restoranlar Calipso, 7 Mehmet, Neolokal, Asmalı Cavit ve Beyti.

Dünyanın en iyi restoranları açıklandı, Türkiye’den listeye sadece o girdi

Listenin zirvesinde 99,5 puanla Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü restoranı Guy Savoy bulunuyor.

LA LISTE NASIL HAZIRLANIYOR?

La Liste'in değerlendirme sistemi şöyle çalışıyor: Dünyanın dört bir yanında yayımlanmış 600'den fazla rehber ve güvenilir yayın, tek bir veri tabanında toplanıyor.

Veri tabanındaki girişlerden her biri 0 ile 100 arasında standardize edilmiş bir nota eşleniyor.

Binlerce şefe yerel rehberlerle ilgili fikirleri soruluyor. Buna göre rehberler de 0 ile 10 arasında güvenilirlik değerlendirmesine tabii tutuluyor. Yani bir restoranın güvenilir rehberlerde yer alması çarpan etkisi yaratıyor.

Son olarak rehberlerden elde edilen sonuçlara yüzde 100 ağırlığı olan internet müşteri yorumları ilave ediliyor. Restoranların puanları bu değişkenlere göre hesaplanıyor.

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