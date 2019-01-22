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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Ingimage ve Instagram
22.01.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Dünyanın en iyi peyniri küçücük bir çiftlikte üretiliyor

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Dünyanın en iyi peyniri küçücük bir çiftlikte üretiliyor

Dünyanın en lezzetli peynir hangisidir? Bu soruya cevap vermek oldukça zor. Ancak Dünya Peynir Ödülleri’nin 200’den fazla kişiden oluşan jüri heyetine göre, 2018 yılında dünyanın en iyi peyniri, Norveç’te bir ailenin işlettiği küçük bir çiftlikte üretilen “fanaost” peyniri…

Ostegaarden çiftliğinde Jorn Hafslund tarafından üretilen ve yıllandırılmış bir tür gouda olan fanaost peyniri, dünyanın dört bir yanından 3 bin 472 çeşit peyniri geride bırakarak bu başarıya ulaştı. 30 yılı aşkın zamandır verilen Dünya Peynir Ödülleri’nde daha önce hiç bu kadar küçük bir çiftlik bu seviyede bir başarı elde etmemişti.

Dünyanın en iyi peyniri küçücük bir çiftlikte üretiliyor

Ostegaarden çiftliğinin, Norveç’e özgür bir tür olan kızıl ineklerden oluşan toplam 12 başlık bir sürüsü bulunuyor. Ancak bu 12 ineğin otladığı meralarda 14 farklı çeşit ot yetişiyor. Çiftliğin sahibi Hafslund, “Bu otların her birinin kendine özgü bir aroması var. Sütümüze benzersiz tadını veren de bu” ifadelerini kullanıyor.

2006 yılından bu yana peynircilik yapan Hafslund, geçen yıl 20 ton fanaost üretti. Çiftlikte ayrıca camembert ve brie gibi peynirler üretiliyor.

Dünyanın en iyi peyniri küçücük bir çiftlikte üretiliyor

Dünya Peynir Ödülleri 2018’de Norveç’in Bergen şehrinde düzenlendi. 29 ülkeden 230 jüri üyesi 3000’den fazla peynir türünü kör tadımla tadarak bronz, gümüş, altın ve süper altın olmak üzere dört kategoriye ayırdı. Ödüller bu yıl İtalya’da yapılacak.

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