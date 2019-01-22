Dünyanın en iyi peyniri küçücük bir çiftlikte üretiliyor
Dünyanın en lezzetli peynir hangisidir? Bu soruya cevap vermek oldukça zor. Ancak Dünya Peynir Ödülleri’nin 200’den fazla kişiden oluşan jüri heyetine göre, 2018 yılında dünyanın en iyi peyniri, Norveç’te bir ailenin işlettiği küçük bir çiftlikte üretilen “fanaost” peyniri…
Ostegaarden çiftliğinde Jorn Hafslund tarafından üretilen ve yıllandırılmış bir tür gouda olan fanaost peyniri, dünyanın dört bir yanından 3 bin 472 çeşit peyniri geride bırakarak bu başarıya ulaştı. 30 yılı aşkın zamandır verilen Dünya Peynir Ödülleri’nde daha önce hiç bu kadar küçük bir çiftlik bu seviyede bir başarı elde etmemişti.
Ostegaarden çiftliğinin, Norveç’e özgür bir tür olan kızıl ineklerden oluşan toplam 12 başlık bir sürüsü bulunuyor. Ancak bu 12 ineğin otladığı meralarda 14 farklı çeşit ot yetişiyor. Çiftliğin sahibi Hafslund, “Bu otların her birinin kendine özgü bir aroması var. Sütümüze benzersiz tadını veren de bu” ifadelerini kullanıyor.
2006 yılından bu yana peynircilik yapan Hafslund, geçen yıl 20 ton fanaost üretti. Çiftlikte ayrıca camembert ve brie gibi peynirler üretiliyor.
Dünya Peynir Ödülleri 2018’de Norveç’in Bergen şehrinde düzenlendi. 29 ülkeden 230 jüri üyesi 3000’den fazla peynir türünü kör tadımla tadarak bronz, gümüş, altın ve süper altın olmak üzere dört kategoriye ayırdı. Ödüller bu yıl İtalya’da yapılacak.
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