Dünyaca ünlü şeflerin unutamadıkları yemekler arasında Türkiye'den iki lezzet

Sonuçları görünce göğsümüz annelerimizin pofuduk kekleri gibi kabarmasın mı? Zira 32 maddelik listede Türkiye'den bir de değil iki restoran birden var. Hem de sektörün en tanınmış isimlerinin favorileri...



Çiya Sofrası'nın en lezzetlileri bir arada

Dünyanın en iyi restoranları listesinin gedikli şampiyonu Noma'nın şef patronu René Redzepi'nin tercihi Çiya Sofrası ve Kadıköy Çarşısı. The Observer'ın listesinin de en tepesinde yer alan restoran için Redzepi şöyle diyor:

"Kadıköy Çarşısı'nda dolaşırken tezgahlardan sarkan kurutulmuş patlıcanlar, kırmızı biberler, taze dürümler ve bardaklar dolusu Türk çayı görürsünüz. Sokaklardaki satıcılar o gün yakaladıklarını bağıra bağıra ilan ederler. Bu bazen bir torba sardalye olur, bazen bir Karadeniz kalkanı, bazen de bir kilo midye. Bu tablo gibi çarşıdan Çiya'ya gitmek için geçtim. Benim için burası mükemmel bir restoranda olması gereken her şeye sahip. Geleneksel ama yeni şeyler denemekten de korkmuyor. Geniş ve sıcak bir ambiyansı var. Yemekler, Anadolu mutfağının tüm nimetlerini barındırıyor: Vişneli kuzu, sirkeli maydonoz salatası, kuşüzümlü ve baharatlı pilav... Güzel bir bahar gününde sırf burada yemek yemek için bir uçağa atlayabilirim."



Karam Sethi'nin yemelere doyamadığı köfteler

'KEBABIN GELEBİLECEĞİ SON NOKTA'

Londra'nın en lüks iki restoranı Trishna ve Gymkhana'nın şef patronu Karam Sethi ise Sultanahmet Köftecisi'nde yediği kuzu kıymasından köftenin tadına doyamamış:

"İstanbul'a bu yıl ilk defa gittim ve Sultanahmet Köftecisi diye bir yerde yemek yedim. Yakınlardaki Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettikten sonra mekanın kapısındaki uzun kuyruğu görünce ne oluyor diye bakmaya gittik. Burası kuzu etinden yapılıp kömür ateşinde pişen köfteleriyle meşhur. Yanında ekmek, acı biber turşusu ve kendi ürünleri olan kırmızı biber salçası yeniyor. Önce bir porsiyon söyledik, masadan altı porsiyonla kalktık. Bu kadar sulu, lezzetli bir şeyi bulmak çok zordur. Sanıyorum işin sırı etin kalitesinde ve yağ oranında. Köfteleri de ızgaradan düşer düşmez servis ediyorlar. Böylece kömürün tadını almaya devam ediyorsunuz. Tarifi yıllar boyunca çalışarak mükemmelleştirmişler. Kebabın gelebileceği son nokta."



Masa'nın dillere destan suşisi

LİSTEDE DOĞAL KAYMAK DA VAR SUŞİ DE

Listenin geri kalanı ise tam bir gurmeler şöleni. Ancak böyle deyince hepsinin çok karmaşık yemekler olduğunu da düşünmemek lazım. İşi bilenler için için pastörize edilmemiş bir kaşık kaymak bile o yılın en lezzetli yiyeceği olabiliyor.

İşte 2015'in en lezzetlileri...

Salamura ringa balığı tabağı, Russ & Daughters, New York

Yotam Ottolengi (Şef ve yemek yazarı)



Ottolenghi'nin favorisi ringa tabağı

Idiazábal peyniri, Urbia dağları, İspanya

Elena Arzak (Arzak şef patronu)

Dashi içinde pişmiş kuşkonmaz, tofu ve yumurta, Koya, Londra

Sarit Packer ve Itamar Srulovich (Honey&Co şef sahipleri)

County Cork'tan gelen deniz kestaneleri

Jacob Kenedy (Bocca di Lupo şef patronu)



Petrie'nin tercihi Murphy's'in deniz tuzlu dondurması

Deniz tuzlu dondurma, Dingle, County Kerry

James Petrie (Gordon Ramsay Group yönetici şefi)

Yuzu eriştesi, Afuri, Tokyo

Brett Redman (The Richmond, Elliot’s ve Jidori şef sahibi)

Khao chae, Lai Rod, Bangkok

Fuchsia Dunlop (Yemek yazarı)

Izgara karides, Sa Foradada, Mayorka

Tomos Parry (Kitty Fisher’s baş şefi)

Pastörize edilmemiş kaymak, Ottinge Court Çiftliği, Kent

Stephen Harris (The Sportsman, Seasalter, Kent şef patronu)

Iio Jozo’nun fujisu sirkesi, Japonya

James Lowe (Lyle's baş şefi)

Pasta al forno, La Cantinetta, Barolo, İtalya

Sam Harris (Zucca şef-patronu)

Ochazuke, Ishikawa, Tokyo

Isaac McHale (The Clove Club baş şefi)



Toskana porcini mantarında bir numara

Porcini mantarı, Toskana

Ruth Rogers (The River Café şefi ve kurucusu)

Istakozlu makarna, Hedone, Londra

Nathan Outlaw, (Restaurant Nathan Outlaw şef patronu)

Suşi, Masa, New York

Hélène Darroze (Hélène Darroze at the Connaught şef-kuzineri)



Mission Chinese'in pizzası basit ama çok lezzetli

Pizza, Mission Chinese, New York,

Lee Tiernan (Black Axe Mangal şef-sahibi)

Kuzu çevirme, Segovia, İspanya

Nieves Barragán (Barrafina yönetici şefi)

Tarte tatin, Lamotte-Beuvron, Fransa

Shuko Oda, (Koya Bar baş şefi)



Meyveli tatlı sevenler buraya: Tarte tatin

Keçi loru köpüğü, Lyle's, Londra

Anissa Helou (Yemek yazarı)

Pizza, Gjusta, Los Angeles

Claire Ptak, (Violet Bakery sahibi)

Hindi, İskoçya

Blanche Vaughan (Aşçı ve yemek yazarı)

Hamburger, Four Seasons, New York

Fergus Henderson (St John sahibi)

Izgara karnabahar, Hearth, New York

Jasmine ve Melissa Hemsley (Mutfak yazarları)



Ve uğruna İtalya'ya gidilesi o spaghettoni

Spaghettoni, Ristorante Lido 84, Garda Gölü, İtalya

Andrea Petrini (Yemek yazarı, Gelinaz! kurucusu)

Porra de naranja, Arte de Cozina, Málaga, İspanya

Samantha Clark (Moro ve Morito şefi ve sahibi)

‘Adidas’ nigiri, Sawada, Tokyo

Enrique Olvera (Pujol şef-patronu)



Bonnat'nın kakaosu adı üzerinde Madagaskar'dan geliyor

Bonnat Madagascar çikolatası

David Williams (The Observer şarap yazarı)

Kaymaklı tavuk, The Clove Club, Londra

Thomasina Miers (Wahaca kurucusu, mutfak yazarı)

Jamón, Barselona, İspanya

Angela Hartnett (Murano ve Cafe Murano şef patronu)

Cüce istakoz, Firth of Clyde

Ben Reade (Edinburgh Food Studio kurucusu)