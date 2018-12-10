Dünyaca ünlü Japon şef: 'Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriDünyaca ünlü Japon şef: 'Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi'
GeriLezizz Haberler Dünyaca ünlü Japon şef: 'Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
10.12.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü Japon şef: 'Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyaca ünlü Japon şef: 'Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi'

İzmir’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gastronomi Turizmi Kongresi’nde, dünyaca ünlü şefler, yemek yaptı. Ünlü Japon Şef Kogure Tsuyoshi, "Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi ve Japonya’da yemeklerde özellikle Türk zeytinyağları kullanılması için uğraşıyoruz, televizyon programlarında reklamını yapıyorum" dedi.

 

Bu yıl 4’üncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, dünya mutfaklarını Fuarizmir’de buluşturdu. Kongre kapsamında gerçekleştirilen ve geçen yıl katılımcılarına lezzet dolu anlar yaşatan ’Cooking Story’ bu yıl dünyaca ünlü şeflerin yemek şovlarıyla zenginleşti. Ülkelerinin yemek kültürleri ve hikayelerini katılımcılarla paylaşan şefler, Türkiye’de gastronomi turizmi adı altında bulunmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

İspanyol şef Joao Sa, katılımcılar için Portekiz’in kuzeyinde meşhur olan tuzlu morina balığı, domuz etsiz tavada pişen Portekiz sosisi ile kongrenin misafir kenti Lizbon’da geleneksel bir yemek olan ve morina balığı, patates ve yumurta kullanarak hazırladı. Fuar ve kongrenin büyüklüğü ile genç aşçıların ilgisinden çok memnun kaldığını dile getiren Sa, "Türkiye’de ilk kez böyle bir kongrede yemek pişiriyorum. İnsanların ilgisi çok yoğun özellikle gençleri burada görmek çok mutlu edici. Onlar bizim geleceğimiz ve yarın tüm farklılıkları birbirine bağlayacak birer gastronomi savaşçısı" dedi.

Dünyaca ünlü Japon şef: Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi

Zeytinyağı ile hazırlanan yemekler yapan dünyaca ünlü Japon şef Kogure Tsuyoshi ise yemek ve kültür paylaşımı için kongrede bulunduğunu belirtti. Tsuyoshi, "Japonya’da kullanılan sos ve malzemeler zeytinyağı ile birleşince inanılmaz lezzetli ve sağlıklı tatlar ortaya çıkıyor. Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi ve Japonya’da yemeklerde özellikle Türk zeytinyağının kullanılması için uğraşıyoruz. Ülkemizde televizyonlara çıkıyor ve sizi tanıtıyoruz. Türkiye ve Türk mutfağına hayran bir şef olarak buradayım" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Maraş paçası

Salataların olmazsa olmazı nar ekşisinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz?

Dünyaca ünlü Japon şef: 'Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi'

'Elimizin altında keşkek varken, neden risotto yapıyoruz?'