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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Haber: AA Fotoğraf: Ingimage
06.08.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Dünya Türk kahvesini 'Gezici Türk Kahvesi Evi' projesiyle tanıyacak

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Dünya Türk kahvesini 'Gezici Türk Kahvesi Evi' projesiyle tanıyacak

Türk kahvesini sanatla buluşturarak tanıtmayı amaçlayan Gezici Türk Kahvesi Evi projesi, eylülde yeni bir tanıtım turuna hazırlanıyor.

Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin bilinirliğinin artırılması ve kahve sohbetleri ile toplumlar arası kültürel diyaloglar kurulması amacıyla tasarlanan "Gezici Türk Kahvesi Evi" projesi tanıtıldı. 

Proje Direktörü Gizem Şalcıgil White, burada yaptığı konuşmada, Türk kahvesini evrensel bir yolculuğa çıkardıklarını söyledi. 

Proje ile Türk kahvesinin yaygınlaşmasını ve değerinin yurt dışında da artırılmasını amaçladıklarını anlatan White, bu kapsamda sanatçı, akademisyen ve yazarlarla 7 Eylül'de dünya turuna çıkacaklarını kaydetti. 

Tanıtım turuna ABD'den başlayacaklarını belirten White, ilk kez 2012 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, "500 yıldır dostluğun tadı" mesajıyla binlerce ziyaretçiye Türk kahvesi ikram edileceğini söyledi. 

ABD'de günde 400 milyon adet kahve tüketildiğini ancak Türk kahvesinin bilinmediğini dile getiren White, "Bunu değiştirebilmek, insanlara Türk kahvesinin eşsiz lezzetini tattırabilmek için eylül ayı boyunca ABD'yi turlayacağız" dedi. 

White, sanatsal gösterilerle, imza günleriyle ve Türk kahvesi eğitici sunumlarıyla Türk kahvesini binlerce Amerikalıyla buluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti: 

"Bugün dünyanın kalbine giden yol kahveden geçiyor. Amacımız, zengin kahve kültürümüzün dünyaya katmış olduğu değer konusunda farkındalık uyandırmak ve kahveyi yurt dışında Türkiye ile özdeşleştirebilmek. Kahve sohbetleriyle kültürel etkileşim yaratarak Türk kahvesinin tarihsel önemini aktaracak ve eşsiz lezzetini gönüllü ekibimizin ve sponsorlarımızın desteğiyle sanatsal sunumlarla beraber yabancı toplumlarla buluşturacağız." 

White, Gezici Türk Kahvesi Evi benzeri başka bir gezici aracın İstanbul'un merkezi noktalarında tura ilişkin tanıtım faaliyeti yürüteceğini söyledi. 

İlk uluslararası Türk kahvesi kültürü tanıtım projesi olarak başlatılan gönüllü girişim, kahve ikramlarının yanı sıra minyatür sanatçısı Hasan Kale'nin sanat gösterileri ve Türk kahvesine ilişkin eğitici sunumlarla ziyaretçilerini ağırlayacak. 

New York, Washington DC, McLean ve komşu eyaletlerde gerçekleştirilecek geziler boyunca, ödüllü yazar ve gastronomi uzmanı Cenk Girginol ile Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Göknur Akçadağ, Türk kahvesinin tarihine ilişkin sunumlar gerçekleştirecek, üniversiteler ve yerel müzelerde Amerikalı kanaat önderlerine ve toplum üyelerine eğitici seminerler verecek. 

Türk kahvesi 101Türk kahvesi deyip geçmemek gerek, bir fincanın 40 yıl hatırı var...Türk kahvesi yaparken nelere dikkat edilmeli? Bol köpüklü kahvenin sırrı nedir? Türk kahvesi neden soğuk su ile yapılmalı? Bütün sorularınızın cevapları burada...
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