Dünya Patlamış Mısır Günü'ne özel mısır patlatma ipuçları

Evde mısır patlatmak isteyenlerin kullanabileceği çok farklı teknikler mevcut. Bunlardan ilki mikrodalga fırınlar. Dilerseniz mikrodalgada kullanılmak üzere hazırlanmış olan kağıt torbalardaki mısırları kullanabilirsiniz. Özel poşette satılan mısırların yağı ve tuzu önceden ayarlandığı için bu yöntem oldukça pratik. Tabii mısırlarınızı mikrodalgaya uygun bir kaseye koyduktan sonra da patlatabilirsiniz. Birkaç dakika içinde patlayan mısırların üzerine dilediğiniz kadar yağ ve tuz ekleyebilirsiniz.

Normal fırını orta sıcaklığa ayarlayıp üzeri folyoyla kapatılmış ısıya dayanıklı bir kap ile de kolayda patlamış mısır keyfi yaşayabilirsiniz.

Son dönemlerin popüler cihazlarından olan elektrikli patlamış mısır makineleri ile de patlamış mısır yapabilirsiniz. Mısır çekirdeklerini patlatan otomatik bir karıştırıcı yardımı ile çalışan bu makinelerle zahmetsizce mısır patlatmak mümkün. Üstelik yağ ve tuz kullanmanıza gerek kalmıyor çünkü mısırlar sıcak hava etkisiyle pişiyor. Sıcak havayla yağsız kızartma yapan tencereler de mısır patlatmak için uygun. Burada da yine yağsız, sağlıklı mısırlar elde edebilirsiniz.

Tabii mangal, ateş ya da soba üzerinde de enfes mısırlar patlatabilirsiniz. Özellikle mangal ateşi ile yapılan mısırların daha lezzetli ve farklı bir tada sahip olduğu gerçek. Dayanıklı bir kap içine koyduğunuz mısırları birkaç dakika sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Öte yandan evde genellikle tencereler, tavalar ya da düdüklü tencereler kullanılıyor mısır patlatmak için. Biz de klasikçiler için minimum fireyle maksimum sonuç almayı sağlayacak bir patlamış mısır tarifi hazırladık.

Öncelikle ihtiyacınız olanlar derin ve ince tabanlı bir tencere, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı da mısır.

Derin, ince tabanlı bir tencereyi orta ısıda açtığınız ocağın üstüne koyun. Tencerenizin teflon veya çelik olması fark etmez. Ama tencerenizin tabanı ince değilse önce yüksek ısı ile tencerenin ısınmasını sağlamalı daha sonra orta ateşe alıp devam etmelisiniz.

Ocaktaki tencerenin içine yağı ve mısırları koyun. Bu adım çok önemli; mısırları ve yağı iyice karıştırın. Yağ kullanırken istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Ama tereyağı kullanırsanız mısırlarınız kararır. Yine de “Tereyağı kullanmak istiyorum” derseniz saf, arıtılmış olanları kullanarak kararmayı önleyebilirsiniz. En iyi sonuç için zeytinyağı veya ayçiçeği tercih etmelisiniz. Mısır tercih ederken de önceliğiniz cin mısır ya da Arjantin mısırı olursa daha iyi bir sonuç alırsınız.

Mısırlar şişmeye başladığında, rengi değişmeye başlayacak bu evreye kadar tencerenin kapağını açık tutun. Tuzunu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını biraz daha açın. Tencereyi arada bir sallayarak karıştırın. Mısırların patlama sesi kesilene kadar kesinlikle kapağı açmayın. Mısırların hareketi bitip sesleri kesilince ocaktan alın. Mısırları derin bir kaba dökerek hemen servis edebilirsiniz.

Elbette herkes yağlı tuzlu klasik mısır sevecek diye bir kural da yok. Mısırlarınızı birkaç damla gıra boyasıyla rengarenk bir forma sokabilir, acı sosla kaplayabilir, üstlerine tarçın serpebilir veya parmesan peyniri rendeleyebilirsiniz. Ya da aşağıda yer alan tarifimizdeki gibi karamelli patlamış mısır da yapabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık ve afiyet olsun…