Dünya bir mutfaksa, Adana başkentidir
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Adana Lezzet Festivali Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün duyurduğu ‘Dünya bir mutfaksa Adana başkentidir’ sloganıyla başladı. Sözlü, "Adana yaşamak için yiyenlerin değil, yemek için yaşayanların şehridir" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesi, Adana Valiliği’nin ev sahipliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlenen festival, Adana’nın geleneksel mutfağını ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlıyor.
Dün başlayan ve yarın sona erecek olan festival, Adana’nın yerel mutfak değerlerini, şeflerini, üreticilerini Türkiye ve dünya çapında tanıtmayı hedefliyor. Merkez Park’ta kurulan festivalde Adana’nın geleneksel mutfak zenginliğinin yanı sıra şehrin sahip olduğu sokak lezzetleri, su ürünleri, kebaplar ve tarım mahsulleri de tanıtılıyor.
Yerel ve ulusal şeflerin yanı sıra Michelin yıldızlı uluslararası isimlerin gastro-şovlarıyla zenginleştirilen festival, gastronomi tutkunlarını da Adana’da buluşturuyor. Festival alanında kurulan çeşitli etkinlik noktalarında tadım, söyleşi ve mutfak atölyeleri yer alıyor.
Açılışta konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Adana Valiliği olarak kentimizin sahip olduğu değerlerin tanıtımını yapmak, tarihiyle, doğal ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken ilimizi her açıdan hak ettiği konuma taşımaya kararlıyız. Bu kapsamda ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Adana Lezzet Festivali’nin bu yıl çok daha büyük bir ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Yerli ve yabancı tüm lezzet tutkunlarını, Adana’mızın zengin mutfağını ve eşsiz damak lezzetini keşfetmeye çağırıyorum" dedi.
Festival, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği ve Mutfak Dostları Derneği tarafından destekleniyor.
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