Dünya bir mutfaksa, Adana başkentidir 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Dünya bir mutfaksa, Adana başkentidir
GeriLezizz Haberler Dünya bir mutfaksa, Adana başkentidir 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
Muammer ELVEREN
13.10.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Dünya bir mutfaksa, Adana başkentidir 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya bir mutfaksa, Adana başkentidir 

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Adana Lezzet Festivali Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün duyurduğu ‘Dünya bir mutfaksa Adana başkentidir’ sloganıyla başladı. Sözlü, "Adana yaşamak için yiyenlerin değil, yemek için yaşayanların şehridir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesi, Adana Valiliği’nin ev sahipliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlenen festival, Adana’nın geleneksel mutfağını ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlıyor.

Dün başlayan ve yarın sona erecek olan festival, Adana’nın yerel mutfak değerlerini, şeflerini, üreticilerini Türkiye ve dünya çapında tanıtmayı hedefliyor. Merkez Park’ta kurulan festivalde Adana’nın geleneksel mutfak zenginliğinin yanı sıra şehrin sahip olduğu sokak lezzetleri, su ürünleri, kebaplar ve tarım mahsulleri de tanıtılıyor.

Yerel ve ulusal şeflerin yanı sıra Michelin yıldızlı uluslararası isimlerin gastro-şovlarıyla zenginleştirilen festival, gastronomi tutkunlarını da Adana’da buluşturuyor. Festival alanında kurulan çeşitli etkinlik noktalarında tadım, söyleşi ve mutfak atölyeleri yer alıyor. 

Açılışta konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Adana Valiliği olarak kentimizin sahip olduğu değerlerin tanıtımını yapmak, tarihiyle, doğal ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken ilimizi her açıdan hak ettiği konuma taşımaya kararlıyız. Bu kapsamda ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Adana Lezzet Festivali’nin bu yıl çok daha büyük bir ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Yerli ve yabancı tüm lezzet tutkunlarını, Adana’mızın zengin mutfağını ve eşsiz damak lezzetini keşfetmeye çağırıyorum" dedi.

Festival, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği ve Mutfak Dostları Derneği tarafından destekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Dünya bir mutfaksa, Adana başkentidir 

Sonbaharda Burgazada'nın keyfini çıkarabileceğiniz 8 mekan

Pişirmesi 4 saat sürüyor, lezzetini dağ reyhanından alıyor

İstanbul'un kebap başkenti Fatih'in en ünlü kebapçıları