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Dünya bir burgeri tartışıyor: Hangisi doğru?

Hürriyet Haber
31.10.2017 - 16:03 | Son Güncelleme:

Bir çizburgerde malzemelerin sırası nasıl olmalıdır? Sosyal medya bugünlerde emojiler üzerinden bunu tartışıyor. Tartışmayı başlatan da yazar Thomas Baekdal'ın bir tweet'i...

Baekdal, pazar günü paylaştığı tweet'te, Apple cihazlardaki burger emojisiyle Android cihazlardaki emojiyi yan yana koyarak, "Google'ın burgerinde peynir köftenin altındayken, Apple'ınki üstünde. Bence bunu tartışmalıyız" yazdı.


Gerçekten de Apple cihazlardaki emojide malzeme sırası ekmek-domates-peynir-köfte-marul-ekmek şeklindeyken, Google'ın emojisinde malzemeler ekmek-marul-domates-köfte-peynir-ekmek olarak dizilmiş.

Bu tweet sosyal medyada ciddi bir tartışmaya neden oldu. Baekdal'ın tweet'i 22 binden fazla kez RT'lendi. Tweet'e 2000'den fazla da yorum geldi. Birçok kullanıcı kendi ideal malzeme sıralamasını paylaştı. Sıralamalarda farklılık olsa da çoğunluk peynirin mutlaka köftenin üstünde olması gerektiğini savundu.

Tartışma o kadar büyüdü ki Google CEO'su Sundar Pinchai de kayıtsız kalamadı. Pinchai, Baekdal'ın tweet'ini alıntılayarak, "Bütün işimizi gücümüzü bırakıp pazartesi günü bu konuya eğileceğiz :) tabii insanlar doğru sıranın ne olduğu konusunda anlaşabilirlerse" diye yazdı. Pinchai'nin tweet'i de binlerce yorum ve RT aldı.


Bu arada emojipedia'ya göre, burger emojilerindeki çeşitlilik bununla da kalmıyor. Her marka ve platform için farklı bir emoji tasarımı bulunuyor.

Dünya bir burgeri tartışıyor: Hangisi doğru

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Etiketler: Apple , Google , burger , emoji
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