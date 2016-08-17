Dumanı üzerinde: İstanbul'un kendin pişir kendin ye mekanları

Yaz aylarında barbekü ve piknik en önemli aktivitelerdendir. Haftasonu ailece veya sevdiklerinizle kendin pişir kendin ye tarzı mekanlarda hem lezzetli barbekü partileri yapabilir hem de keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kendi malzemenizi evden getirebileceğiniz gibi mekandan malzemeleri temin edebileceğiniz yerler de mevcut. İşte İstanbul'un en iyi kendin pişir kendin ye mekanları:

1. EVENT GARDEN - SARIYER





Kır düğünleri, mezuniyet ve açık hava etkinliklerinin vazgeçilmez mekanlarından olan Sarıyer'deki Event Garden, rahat ortamı ve doğayla başbaşa kalma olanağı sağlaması açısından tercih ediliyor. Çocuklar için oyun alanı bulunan mekanda aracılığıyla gelmeyi tercih edenler için otopark hizmeti de mevcut. Mekanda et, köfte, tavuk ve kuzu gibi çeşitlerden seçebilir yanına ise salata ve yoğurt siparişi verebilirsiniz. Mekanda brunchlar da son zamanlarda oldukça talep görüyor.

2. ITSUMI - SUADA





Daha çok et ve balık çeşitlerini çağrıştıran kendin pişir kendin ye konseptini radikal bir şekilde yorumlayan bir Japonla tanışın: Itsumi. Yakiniku ile kendin pişir kendin ye konseptini uygulayan mekanda pişirme işlemini bizzat kendiniz deneyimleyebiliyorsunuz. Japon usulü salata ve karışık sushi tabağını da Yakiniku yanında denemelisiniz. Tatlı olarak ise tempura cheesecake ve macha pudingi kesinlikle tatmanızı öneririz. Üzerine bir de yeşil çayınızı yudumladıktan sonra mekandan ayrılmaya hazırsınız demektir.

3. YEŞİL ÇİFTLİK - KİLYOS





Kilyos'un en salaş kendin pişir kendin ye konseptine sahip mekanı Yeşil Çiftlik, size kendiniz pişirebileceğiniz malzemeleri temin etmesinin yanında sipariş verme olanağı da sağlıyor. Şiş köfte, kuzu çevirme, tavuk ve külbastı gibi çeşitlerin yanında haydari, cacık ve semizotu gibi mezelerden de tadabilirsiniz. Doğayla iç içe bir mekan arayanlar ve kalabalık gruplar halinde eğlenceli bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan mekanda hamakta sallanarak dinlenmek de cabası.

4. POLONEZKÖY PİKNİK PARK & COUNTRY CLUB - BEYKOZ





Beykoz'da bulunan Polonezköy içinde yer alan bu mekan, yürüyüş parkından havuzuna, basketbol sahasından tenis kortuna kadar pek çok aktivite alanına sahip. Sucuk, kuzu pirzola, dana, şiş köfte ve sosis gibi malzemlerle kendi yemeğinizi pişirebilirsiniz. Sabah gelenler lezzetli açık büfe kahvaltısını mutlaka denemeli.