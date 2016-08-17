Dumanı üzerinde: İstanbul'un kendin pişir kendin ye mekanları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriDumanı üzerinde: İstanbul'un kendin pişir kendin ye mekanları
GeriLezizz Yemek Kültürü Dumanı üzerinde: İstanbul'un kendin pişir kendin ye mekanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
17.08.2016 - 16:43, Son Güncelleme:

Dumanı üzerinde: İstanbul'un kendin pişir kendin ye mekanları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dumanı üzerinde: İstanbul'un kendin pişir kendin ye mekanları

Haftasonu ailece veya sevdiklerinizle kendin pişir kendin ye tarzı mekanlarda hem lezzetli barbekü partileri yapabilir hem de keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Yaz aylarında barbekü ve piknik en önemli aktivitelerdendir. Haftasonu ailece veya sevdiklerinizle kendin pişir kendin ye tarzı mekanlarda hem lezzetli barbekü partileri yapabilir hem de keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kendi malzemenizi evden getirebileceğiniz gibi mekandan malzemeleri temin edebileceğiniz yerler de mevcut. İşte İstanbul'un en iyi kendin pişir kendin ye mekanları:

1. EVENT GARDEN - SARIYER

Dumanı üzerinde: İstanbulun kendin pişir kendin ye mekanları

Kır düğünleri, mezuniyet ve açık hava etkinliklerinin vazgeçilmez mekanlarından olan Sarıyer'deki Event Garden, rahat ortamı ve doğayla başbaşa kalma olanağı sağlaması açısından tercih ediliyor. Çocuklar için oyun alanı bulunan mekanda aracılığıyla gelmeyi tercih edenler için otopark hizmeti de mevcut. Mekanda et, köfte, tavuk ve kuzu gibi çeşitlerden seçebilir yanına ise salata ve yoğurt siparişi verebilirsiniz. Mekanda brunchlar da son zamanlarda oldukça talep görüyor.

2. ITSUMI - SUADA

Dumanı üzerinde: İstanbulun kendin pişir kendin ye mekanları

Daha çok et ve balık çeşitlerini çağrıştıran kendin pişir kendin ye konseptini radikal bir şekilde yorumlayan bir Japonla tanışın: Itsumi. Yakiniku ile kendin pişir kendin ye konseptini uygulayan mekanda pişirme işlemini bizzat kendiniz deneyimleyebiliyorsunuz. Japon usulü salata ve karışık sushi tabağını da Yakiniku yanında denemelisiniz. Tatlı olarak ise tempura cheesecake ve macha pudingi kesinlikle tatmanızı öneririz. Üzerine bir de yeşil çayınızı yudumladıktan sonra mekandan ayrılmaya hazırsınız demektir.

3. YEŞİL ÇİFTLİK - KİLYOS

Dumanı üzerinde: İstanbulun kendin pişir kendin ye mekanları

Kilyos'un en salaş kendin pişir kendin ye konseptine sahip mekanı Yeşil Çiftlik, size kendiniz pişirebileceğiniz malzemeleri temin etmesinin yanında sipariş verme olanağı da sağlıyor. Şiş köfte, kuzu çevirme, tavuk ve külbastı gibi çeşitlerin yanında haydari, cacık ve semizotu gibi mezelerden de tadabilirsiniz. Doğayla iç içe bir mekan arayanlar ve kalabalık gruplar halinde eğlenceli bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan mekanda hamakta sallanarak dinlenmek de cabası.

4. POLONEZKÖY PİKNİK PARK & COUNTRY CLUB - BEYKOZ

Dumanı üzerinde: İstanbulun kendin pişir kendin ye mekanları

Beykoz'da bulunan Polonezköy içinde yer alan bu mekan, yürüyüş parkından havuzuna, basketbol sahasından tenis kortuna kadar pek çok aktivite alanına sahip. Sucuk, kuzu pirzola, dana, şiş köfte ve sosis gibi malzemlerle kendi yemeğinizi pişirebilirsiniz. Sabah gelenler lezzetli açık büfe kahvaltısını mutlaka denemeli.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"