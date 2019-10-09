Düdüklü tencere nasıl açılır?
Mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alan düdüklü tencere, kullanımına en çok dikkat edilmesi gereken gereçler arasında yer alıyor. Yemeğin pişerken oluşturduğu sıcak su buharının düdüklü tencere içerisinde oluşturduğu basınç, dikkatli açılmadığı takdirde sıkıntı oluşturabilmektedir. Peki, düdüklü tencere nasıl açılır ve nasıl kullanılır?
Düdüklü tencere kullanım şekli modellere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak düdüklü tencere açılırken buhar tahliyesini sağlamak herhangi bir patlamaya mahal vermemek için önem arz etmektedir. Yeni nesil düdüklü tencerelerde bu tahliye otomatik olarak sağlanabilirken, standart düdüklü tencerelerde ise el yordamıyla olarak gerçekleştirilebilmektedir. Peki, düdüklü tencere nasıl açılır ve buhar tahliyesi nasıl gerçekleştirilir? İşte konu hakkında bazı bilgiler
DÜDÜKLÜ TENCERE NASIL AÇILIR?
Pişirilmek istenen gıda ürününün, buharın içeride kalması dolayısıyla daha hızlı haşlanmasına olanak sağlayan düdüklü tencere, içeride oluşan aşırı buhar dolayısıyla hemen açılmamalıdır.
Buhar çıkış borusundan buhar çıkış sesi duyulmasının ardından ocağının altı kısılmalı ve 10 dakika boyunca beklenmelidir. Pişme süresi sonunda ocağı kapatarak 10 dakika daha beklenmeli ve bu süreçte düdüklü tencerenin buhar çıkış kanalından havası alınmalıdır.
Düdüklü tencerenin buhar çıkış borusu aracılığıyla havasının alınmasının ardından kapağını artık açabilirsiniz.
Dikkat: Düdüklü tencerenizin kullanım kılavuzunu mutlaka inceleyiniz.