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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.09.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Döneri Bursalılara o sevdirmişti... 'Demir Amca' hayatını kaybetti

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Döneri Bursalılara o sevdirmişti... 'Demir Amca' hayatını kaybetti

Bursa'nın simgelerinden biri olan ve döneri Bursalılara sevdiren Demir Amca olarak bilinen Demir Esigül 89 yaşında hayatını kaybetti.

Makedonya'dan ailesi ile Bursa'ya göç eden Demir Esigül, 66 yıl önce bir fabrikada işe başladı. 23 yaşındayken Atatürk Caddesi'ndeki Tarihi İskender Kebapçısı'nın önünden geçen Esigül'ü yanına çağıran Nurettin İskenderoğlu, iş teklifinde bulundu. Hayatı o günden sonra değişen Demir Esigül'ün İskender serüveni 30 yıl sürdü.

Emekliye ayrılan Demir Esigül, 66 yıl önce eline aldığı döner bıçağını ölene kadar bırakmadı. Çarşamba semtinde kendi işyerini açan Demir Esigül 89 yaşına ulaşmasına rağmen dayanılmaz döner lezzetlerini çocukları ile müşterilerine sundu.

Döneri Bursalılara o sevdirmişti... Demir Amca hayatını kaybetti

OCAK BAŞINDA KRAVATINI HİÇ ÇIKARMADI

Gençlere adeta taş çıkartan Demir Amca, müşterilerine karşı saygıyı elden bırakmadı. Yaz ayları hariç Demir Esigül'ün boynundan kravatı hiş düşmedi. Demir Esigül'ün lezzetli tavuk ve et dönerinden tatmak isteyen vatandaşlar ise işyerine akın etti.

Bursalıların yanı sıra ünlü oyuncular, siyasetçiler ve bürokratlar 'Demir Amca'nın lezzetinden tatma imkanı buldu. Demir Esigül işyerine gelen ünlü isimler ve vatandaşlar ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Döneri Bursalılara o sevdirmişti... Demir Amca hayatını kaybetti

Ustalarından dönerin tüm inceliklerini öğrenen Demir Esigül, her şey ile kendisi ilgilendi. Etin terbiyesinden şişe takılması kadar bütün aşamayı kendisi gerçekleştiren Demir Esigül, "Ustalarımız bize çok şey öğretti" demişti.

Son günlerine kadar iş yerinde döner tezgahından ayrılmayan Demir Esigül, hayatını kaybetti. Demir Amca'nın cenazesi ikindi vakti Ahmet Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazına mütaakip toprağa verilecek.

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