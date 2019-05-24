Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı dondurmalı irmik helvası
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de dondurmalı irmik tatlısı oldu. Peki, dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı dondurmalı irmik helvası
Dondurmalı İrmik Helvası Malzemeleri
500 gr. irmik (3,5 su bardağı)
250 gr. tereyağı
1,5 su bardağı su
3 su bardağı süt
2 su ardağı toz şeker
Dondurmalı İrmik Helvası Malzemeleri
500 gr. irmik (3,5 su bardağı)
250 gr. tereyağı
1,5 su bardağı su
3 su bardağı süt
2 su bardağı toz şeker
500 gr. kaymaklı dondurma
Dondurmalı İrmik Helvası Nasıl Yapılır?
Tereyağını bir tencereye alıp eritin.
Yağ eriyince irmiği ekleyin ve irmik renk alana kadar kavurun.
Ayrı bir tencereye su ve toz şekeri ekleyin.
Kaynayınca sütü ekleyin ve pişirin.
Sütlü şerbet, hafif ılınınca kavurduğunuz irmiğin içerisine ılık şerbeti dökün ve karıştırıp kapağını kapatın.
5 – 10 dakika bu şekilde pişirin ve demlendirin.
Çukur bir kasenin içerisine irmik helvasını ortası çukur kalacak şekilde bastırarak doldurun. Çukur kalan yeri dondurma ile doldurun ve servis tabağına ters çevirerek servis edin.
Dilerseniz üzerine toz antep fıstığı serperek servis edin.
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