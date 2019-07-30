Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır?
İrmik helvası, mevsimsiz tatlıların başında geliyor ancak yazın yanına eklenen dondurmayla lezzetini katladığı kuşkusuz. Kavrulmuş irmik ve bol sütlü dondurmanın muhteşem uyumunu gözler önüne seren irmik helvasını bu kez sürprizli bir şekilde sunuyoruz. İşte, dondurmalı irmik helvasının tarifi
Dondurmalı İrmik Helvası Malzemeleri
500 gr. irmik (3,5 su bardağı)
250 gr. tereyağı
1,5 su bardağı su
3 su bardağı süt
2 su bardağı toz şeker
500 gr. kaymaklı dondurma
Dondurmalı İrmik Helvası Yapılışı
Tereyağını bir tencereye alıp eritin.
Yağ eriyince irmiği ekleyin ve irmik renk alana kadar kavurun.
Ayrı bir tencereye su ve toz şekeri ekleyin.
Kaynayınca sütü ekleyin ve ılıyana kadar pişirin.
Sütlü şerbet, hafif ılınınca kavurduğunuz irmiğin içerisine ılık şerbeti dökün ve karıştırıp kapağını kapatın.
5 – 10 dakika bu şekilde pişirin ve demlendirin.
Çukur bir kasenin içerisine irmik helvasını ortası çukur kalacak şekilde bastırarak doldurun. Çukur kalan yeri dondurma ile doldurun ve irmik helvası ile kapatın. Servis tabağına ters çevirerek servis edin.
Dilerseniz üzerine toz antep fıstığı ve tarçın serperek servis edin.