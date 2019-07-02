Dondurma nasıl yapılır? İşte evde dondurma tarifi ve malzemeleri

Marketlerde bulunan hazır dondurmalar, içerisindeki koruyucu maddelerden dolayı birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Özellikle ev hanımları ve anneler, çocuklarına market dondurması yedirmek yerine evde hazırladıkları dondurmaları tercih ediyorlar. Ana maddesi süt olan dondurma, aynı zamanda düşük kalorili olmasıyla da formuna dikkat edenlerin de tercih ettiği tatlılardan birini oluşturuyor. İşte, evde hazırlayabileceğiniz dondurma tarifi ve malzemeleri.

GÜNLÜK SÜT TERCİH EDİN

Gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz, besleyici bir dondurma yapmak için ihtiyacınız olan ilk şey kaliteli bir süt. Günlük ve taze bir sütle dondurma yapmalısınız. Sütünüzü mümkünse önceden biraz dinlendirmeye çalışın.

İnek sütü yerine keçi ya da manda sütünü tercih edebilirsiniz. Böylece dondurmanız daha kıvamlı olacaktır. Laktoz tüketmeyenler için ise dondurma yapmak için en uygun malzeme Hindistan cevizi sütüdür.

Gerçek dondurmanın bir diğer önemli malzemesi de saleptir. Kış aylarının bu şifalı içeceği, sütün koyulaşmasını sağlar. Süt, salep ve şeker karışımı kısık ateşte tahta kaşıkla sürekli karıştırılarak pişirilir. Sütün kalitesi kadar salebin de kaliteli olması gerekir. Gerçek, organik salep olmadan kaliteli bir dondurma olmaz. Marketlerde satılan salep aromalı tozlara rağbet etmeyin.

Bazı tariflerde dondurmaya yumurta sarısı ve krema da eklenir. Benmari usulü pişirilen yumurtaların sarıları ve krema blender’la ezilip süte eklenir. Kremanın yerine yoğurt da eklenebilir.

Sade dondurma yapabileceğiniz gibi meyvelerle tatlandırılmış ve renklendirilmiş dondurmalar da yapabilirsiniz. Özellikle kırmızı renkli meyveler dondurmada iyi sonuç verir. Ancak meyvelerin de taze olmasına dikkat edin. Çikolatalı dondurma için de kakao oranı yüksek bitter çikolatalar kullanın. Antep fıstığı ve badem gibi yemişleri de dondurmaya ekleyebilirsiniz.

Evde dondurma makineniz varsa işiniz daha kolay. Ama yoksa da üzülmeyin. Malzemeleri mikserle iyice çırpıp içinde hava kabarcıkları oluşmasını sağlayın. Dondurmayı kapağını kapatıp dondurucuda en az 3-5 saat kadar bekletmelisiniz. Sorbe gibi meyve bazlı dondurmalarda bekletme süresinde arada çıkarıp karıştırmak da iyi bir sonuç verecektir.

SADE DONDURMA TARİFİ

Malzemeler:

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1,5 su bardağı toz şeker

Yarım çubuk vanilya

400 gram sıvı krema

3 adet yumurta sarısı

2 küçük parça damla sakızı

HAZIRLANIŞI

Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırın. Bir tencerede süt, salep ve şekerin yarısıyla birleştirip pişirmeye başlayın. Karıştıra karıştıra pişirip kıvam almasını sağlayın. Koyulaşınca içinden vanilya çubuğunu çıkarın ve soğumaya bırakın.

Kremayı bir kaseye alıp mikserle hızlı devirde çırpın. Yumurtaların sarılarını da başka bir kaseye alın. Şekerin kalanını yumurtalara ekleyip çırpın. Bu karışımı sürekli hızlı hızlı çırparak benmaride 5 dakika kadar pişirin. Ardından benmari kasesini soğuk suya koyup soğumasını sağlayın.

Soğuyan yumurtalı karışımı sütlü karışıma yavaş yavaş ekleyin. İkisi karışınca bu kez karışımı kremaya yedirin.

Streç filmle kapladığınız bir kasenin içine dondurma karışımını aktarın. Üzerini spatulayla düzleştirip streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuya alıp bir gece bekletin. Dondurmanız hazır!