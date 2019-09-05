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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Domatesli pilav tarifi

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Domatesli pilav tarifi

Pilav her zaman sofralarımızın baş köşesinde yer alsa da özellikle yaz aylarında domatesler bollaştığında yapılan domatesli pilavın lezzeti bir başka olur. Ancak domatesli pilav yaparken su oranını ayarlamak diğer pilavlara göre biraz daha zordur. Sizin için kıvamı tam tutan enfes bir domatesli pilav tarifi hazırladık. Yanında karpuz ya da kavunla muhteşem bir öğün oluşturan domatesli pilavımızın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Marifetinizi göstermek ise size kalmış. Şimdiden afiyet olsun…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı pirinç
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • 1 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı

Pirinçleri sıcak suda bekletip nişastası iyice akacak şekilde bol suyla yıkayın.

Domatesleri rendeleyin ya da robottan geçirin.

Tereyağını tencerede eritip pirinçleri kavurun.

Pirinçlerin ortası şeffaflaşınca rendelediğiniz domatesleri ve sıcak suyu tencereye ekleyin.

Tuzunu da ilave edip kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.

Pilav pişince üzerine kağıt havlu serip bir süre dinlendirin.

Soğumadan servis yapın. Üzerine karabiber ekebilirsiniz, afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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