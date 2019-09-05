Pilav her zaman sofralarımızın baş köşesinde yer alsa da özellikle yaz aylarında domatesler bollaştığında yapılan domatesli pilavın lezzeti bir başka olur. Ancak domatesli pilav yaparken su oranını ayarlamak diğer pilavlara göre biraz daha zordur. Sizin için kıvamı tam tutan enfes bir domatesli pilav tarifi hazırladık. Yanında karpuz ya da kavunla muhteşem bir öğün oluşturan domatesli pilavımızın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Marifetinizi göstermek ise size kalmış. Şimdiden afiyet olsun…
Pirinçleri sıcak suda bekletip nişastası iyice akacak şekilde bol suyla yıkayın.
Domatesleri rendeleyin ya da robottan geçirin.
Tereyağını tencerede eritip pirinçleri kavurun.
Pirinçlerin ortası şeffaflaşınca rendelediğiniz domatesleri ve sıcak suyu tencereye ekleyin.
Tuzunu da ilave edip kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.
Pilav pişince üzerine kağıt havlu serip bir süre dinlendirin.
Soğumadan servis yapın. Üzerine karabiber ekebilirsiniz, afiyet olsun…