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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Meze Tarifleri>Domates turşusu tarifi
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Domates turşusu tarifi

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Domates turşusu tarifi

Turşular sofralarımızda olmazsa olmazlardan. Özellikle yaz lezzetlerini kışın zevkle yemenin en pratik yollarından biri turşu yapmak. Biber, patlıcan, taze fasulye gibi sebzelerin yanında domatesle de nefis turşular yapabilirsiniz. Genellikle yeşil domatesle turşu yapılır ancak biz kez turşumuzda kızarmaya başlamış hafif olgunlaşmış domatesler kullandık. Sizin de çok beğeneceğinize emin olduğumuz tarifimiz hemen aşağıda…

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 5 kilogram domates
  • 2 baş sarımsak
  • Bir avuç Arnavut biberi
  • 1 litre sirke
  • Aldığı kadar su
  • 1 su bardağı kadar kaya tuzu
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu

Hazırlanışı

 

Domatesleri iyice yıkayın, ezik kısımları varsa temizleyin.

Çatalla birkaç yerinden deldiğiniz domatesleri turşu kavanozunuza yerleştirin.

Sarımsakları soyup diş diş ayırın.

Biberlerin uçlarından küçük bir kısmı kesin.

Biber ve sarımsakları da kavanoza ekleyin.

Sirkenin içine tuzu ve limon tuzunu ilave edip eritin.

Karışımı domateslerin üzerine boşaltın.

Kavanozun boş kısmını içme suyuyla doldurup ağzını sıkıca kapatın.

Turşunuzu güneş görmeyen bir yere kaldırın.

3-4 hafta içinde yenebilir kıvama gelecektir. Afiyet olsun…

Fotoğraf: Alamy
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