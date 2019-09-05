Domates turşusu tarifi

Turşular sofralarımızda olmazsa olmazlardan. Özellikle yaz lezzetlerini kışın zevkle yemenin en pratik yollarından biri turşu yapmak. Biber, patlıcan, taze fasulye gibi sebzelerin yanında domatesle de nefis turşular yapabilirsiniz. Genellikle yeşil domatesle turşu yapılır ancak biz kez turşumuzda kızarmaya başlamış hafif olgunlaşmış domatesler kullandık. Sizin de çok beğeneceğinize emin olduğumuz tarifimiz hemen aşağıda…
Domatesleri iyice yıkayın, ezik kısımları varsa temizleyin.
Çatalla birkaç yerinden deldiğiniz domatesleri turşu kavanozunuza yerleştirin.
Sarımsakları soyup diş diş ayırın.
Biberlerin uçlarından küçük bir kısmı kesin.
Biber ve sarımsakları da kavanoza ekleyin.
Sirkenin içine tuzu ve limon tuzunu ilave edip eritin.
Karışımı domateslerin üzerine boşaltın.
Kavanozun boş kısmını içme suyuyla doldurup ağzını sıkıca kapatın.
Turşunuzu güneş görmeyen bir yere kaldırın.
3-4 hafta içinde yenebilir kıvama gelecektir. Afiyet olsun…