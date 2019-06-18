Domates reçeli her ne kadar Bozcada ile özdeşleşmiş olsa da namı Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı. Bozcada havasını evinizde estirecek domates reçelini ister sade isterseniz de bademle veya cevizle yapabilirsiniz. Peki, domates reçeli nasıl yapılır? İşte domates reçeli tarifi...
Domatesleri yıkayıp süzün ve her birini kürdan yardımıyla iki ucundan delin.
Şekeri ve suyu geniş bir tencereye alın ve şeker eriyinceye kadar kaynatın.
Daha sonra domatesleri ilave edin.
Tekrar bir taşım kaynatın ve ardından domatesler yumuşayıncaya, şeker koyu bir kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirin.
Kaynama süresince biriken köpükleri mutlaka temizleyin, tencerenin üstünde bırakmayın.
Reçelin ocaktan inmesine 5 dakika kala üzerine limon tuzu, ceviz içi ve tereyağı ekleyin.
5 dakika daha pişirip ocaktan alın.
Domateslerin kabukları pişme esnasında ayrılacaktır. Bu kabukları bıçak yardımıyla soyabilir ya da arzu ederseniz tutabilirsiniz.
Reçelinizi kaynatılarak sterilize edilmiş kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın. Kuru bir ortamda muhafaza edin.