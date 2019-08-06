Domates çorbası nasıl yapılır? Adım adım domates çorbası tarifi
Mevsiminde alınan veya toplanan domateslerde yapılan domates çorbası, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Üzerine ekstra krema, fesleğen de eklenebilen domates çorbası rendelenmiş kaşarla servis edilince ise tadına doyum olmuyor. İşte, kaşık kaşık tüketmek isteyeceğiniz domates çorbası tarifi
Domates çorbası sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir. Dokusunda pürüzsüz olabilir ve ayrıca domates, krema ve tavuk parçaları veya sebze suyunu içeren tarifler de var. Biz klasikten vazgeçmeyip sütlü domates çorbasının tarifini derledik.
Malzemeler:
6 adet domates
1 su bardağı erişte
1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı şeker
1 tutam maydanoz
Yapılışı:
Domatesler kabuklarıyla birlikte ikiye kesilir ve tencereye yerleştirilir. Üzerlerini 1 parmak çıkacak kadar su dökülüp kaynamaya bırakılır. Terbiyesi için 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı tereyağında kavrulur. Pişen domatesler ezilip süzülür ve terbiyenin üzerine dökülür. 1’er silme tatlı kaşığı tuz ve şeker katılıp yaklaşık 10 dakika kaynatılır. Pişen çorba rendelenmiş kaşar peyniri ve maydanoz yapraklarıyla süslenir.