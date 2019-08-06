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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
06.08.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Domates çorbası nasıl yapılır? Adım adım domates çorbası tarifi

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Domates çorbası nasıl yapılır? Adım adım domates çorbası tarifi

Mevsiminde alınan veya toplanan domateslerde yapılan domates çorbası, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Üzerine ekstra krema, fesleğen de eklenebilen domates çorbası rendelenmiş kaşarla servis edilince ise tadına doyum olmuyor. İşte, kaşık kaşık tüketmek isteyeceğiniz domates çorbası tarifi

Domates çorbası sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir. Dokusunda pürüzsüz olabilir ve ayrıca domates, krema ve tavuk parçaları veya sebze suyunu içeren tarifler de var. Biz klasikten vazgeçmeyip sütlü domates çorbasının tarifini derledik.

Malzemeler:

6 adet domates
1 su bardağı erişte
1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı şeker
1 tutam maydanoz

Yapılışı:

Domatesler kabuklarıyla birlikte ikiye kesilir ve tencereye yerleştirilir. Üzerlerini 1 parmak çıkacak kadar su dökülüp kaynamaya bırakılır. Terbiyesi için 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı tereyağında kavrulur. Pişen domatesler ezilip süzülür ve terbiyenin üzerine dökülür. 1’er silme tatlı kaşığı tuz ve şeker katılıp yaklaşık 10 dakika kaynatılır. Pişen çorba rendelenmiş kaşar peyniri ve maydanoz yapraklarıyla süslenir.

 

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