Doğum günleri bu mekanlarda kutlanıyor

ARABESQUE, MAÇKA
Yerinizde duramayacağınız, eğlencenin bir dakika bile olsun düşmediği, gecenin başlangıcından sonuna kadar kendinizi şımartabileceğiniz yerlerden biri Arabesque! Özellikle kalabalık arkadaş gruplarının çok tercih ettiği adreslerden. Çünkü aynı yerde birbirinden eğlenceli şovlar var. Davul şov, zenne şov, oryantal şov gibi. Ortadoğu’nun gösterişli süslemeleri arasındaki ambiyans ve Lübnan mutfağının tatlarıyla geceniz çok özel geçiyor.
Canlı müzik: Yok
Dj: Var
Menü: Sadece Fix menü, hafta içi limitsiz fix menü 175 TL, cuma limitsiz fix menü 220 TL, cumartesi limitsiz fix menü 240 TL
Dışarıdan pasta getirme: Var
Ortalama kişi başı fiyat: 230 TL.
Detaylı bilgi ve rezervasyon için tıklayın: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/arabesque
LA MANCHA, KURUÇEŞME
Bu öneri özel gününü en özel kişiyle kutlamak isteyenler için! Kuruçeşme’nin boğaz manzarasına karşı romantik bir doğum günü kutlamayı tercih ederseniz La Mancha’nın ruhu sizi bekliyor. Akdeniz, İtalyan, İspanyol mutfağından tatlar da bu anlara eşlik eden en güzel lezzetler arasında. O’na sürpriz yapmayı düşünüyorsanız mutlaka aklınızda olsun!
Canlı müzik: Yok
Dj: Cuma, cumartesi Mehmet Koçan
Menü: 10 kişi üzeri zorunlu fix menü
Dışarıdan pasta getirme: Var, servis bedeli ile
Şarap: kadeh, 25-35 TL arasında değişiyor
Ortalama kişi başı fiyat: 125-175 TL
Detaylı bilgi ve rezervasyon için tıklayın: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/lamancha
ZİYADE FASIL, SUADİYE
Anadolu Yakasından önerimiz Ziyade Fasıl! Doğum gününde Ziyade’de olanlar için özel bir sürpriz var. Pastalar aynı anda, balonlar ve müzik eşliğinde geliyor masalara. Diğer bir güzellikte ikram edilen Raquito shot! 20.30’dan itibaren kanun ve klarnet sesleriyle başlayan fasıl dinletisi roman dans şovları, davul şovu, zeybek gösterileriyle devam ediyor. kutlama için ne ararsanız Ziyade Fasıl’da!
Canlı müzik: 20 kişi ve üzeri rezervasyon olduğu her gün
Dj: Yok
Menü: Fix menü zorunlu
Dışarıdan pasta getirme: Var, servis bedeli alınmıyor
Kişi Başı Fiyat: Limitsiz fix menü 120TL, Limitsiz Fix menü 170TL
Detaylar ve rezervasyon için tıklayın: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/ziyade-fasil
MADEO İSTANBUL, KARAKÖY
Karaköy! Renkli cıvıl cıvıl, hareketli, eğlenceli. Madeo’da her cumartesi Mest Band sahne alıyor. Özellikle bugün doğum gününüzü kutlarsanız sadece size özel müzik eşliğinde pastanız masanıza geliyor. Cuma ve cumartesi günleri Dj performansı bulunan mekânda, Dj Ali Yılmaz ve Dj Kerem Onger’ın kabininden yükselen müzikler çok keyifli.
Canlı müzik: Cumartesi günleri Mest Band ile canlı müzik
Dj: Cuma-Cumartesi
Menü: A la carte
Dışarıdan pasta getirme: Var, servis bedeli alınmıyor
Kokteyl: 45 TL
Ortalama kişi başı fiyat: 200 TL
Detaylı bilgi ve rezervasyon için tıklayın: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/madeoistanbul
BEBEK LOKAL, BEBEK
Bebek’in klasiklerden Bebek Lokal’de denizin yanı başında bir doğum günü kutlaması! Nezih ortamı hoş müzikleriyle vazgeçilmez adreslerden. Saat 20.00’e kadar hafif müziklerin çaldığı mekânda gece dj performansıyla devam ediyor. Özellikle arkadaşlar gruplarınızla giderseniz çok eğlenceli!
Canlı müzik: Yok
Dj: Pazartesi hariç her gün DJ Fertal
Menü: A la carte
Dışarıdan pasta getirme: Var, servis bedeli ile
Ortalama kişi başı fiyat: 125-175 TL, 7 kişi üzeri gruplarda 100 lira harcama zorunluluğu bulunmakta.