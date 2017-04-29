Doğum günleri bu mekanlarda kutlanıyor

ARABESQUE, MAÇKA

Yerinizde duramayacağınız, eğlencenin bir dakika bile olsun düşmediği, gecenin başlangıcından sonuna kadar kendinizi şımartabileceğiniz yerlerden biri Arabesque! Özellikle kalabalık arkadaş gruplarının çok tercih ettiği adreslerden. Çünkü aynı yerde birbirinden eğlenceli şovlar var. Davul şov, zenne şov, oryantal şov gibi. Ortadoğu’nun gösterişli süslemeleri arasındaki ambiyans ve Lübnan mutfağının tatlarıyla geceniz çok özel geçiyor.

Canlı müzik: Yok

Dj: Var

Menü: Sadece Fix menü, hafta içi limitsiz fix menü 175 TL, cuma limitsiz fix menü 220 TL, cumartesi limitsiz fix menü 240 TL

Dışarıdan pasta getirme: Var

Ortalama kişi başı fiyat: 230 TL.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için tıklayın: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/arabesque





LA MANCHA, KURUÇEŞME

Bu öneri özel gününü en özel kişiyle kutlamak isteyenler için! Kuruçeşme’nin boğaz manzarasına karşı romantik bir doğum günü kutlamayı tercih ederseniz La Mancha’nın ruhu sizi bekliyor. Akdeniz, İtalyan, İspanyol mutfağından tatlar da bu anlara eşlik eden en güzel lezzetler arasında. O’na sürpriz yapmayı düşünüyorsanız mutlaka aklınızda olsun!

Canlı müzik: Yok

Dj: Cuma, cumartesi Mehmet Koçan

Menü: 10 kişi üzeri zorunlu fix menü

Dışarıdan pasta getirme: Var, servis bedeli ile

Şarap: kadeh, 25-35 TL arasında değişiyor

Ortalama kişi başı fiyat: 125-175 TL

Detaylı bilgi ve rezervasyon için tıklayın: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/lamancha

ZİYADE FASIL, SUADİYE

Anadolu Yakasından önerimiz Ziyade Fasıl! Doğum gününde Ziyade’de olanlar için özel bir sürpriz var. Pastalar aynı anda, balonlar ve müzik eşliğinde geliyor masalara. Diğer bir güzellikte ikram edilen Raquito shot! 20.30’dan itibaren kanun ve klarnet sesleriyle başlayan fasıl dinletisi roman dans şovları, davul şovu, zeybek gösterileriyle devam ediyor. kutlama için ne ararsanız Ziyade Fasıl’da!

Canlı müzik: 20 kişi ve üzeri rezervasyon olduğu her gün

Dj: Yok

Menü: Fix menü zorunlu

Dışarıdan pasta getirme: Var, servis bedeli alınmıyor

Kişi Başı Fiyat: Limitsiz fix menü 120TL, Limitsiz Fix menü 170TL

Detaylar ve rezervasyon için tıklayın: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/ziyade-fasil

MADEO İSTANBUL, KARAKÖY

Karaköy! Renkli cıvıl cıvıl, hareketli, eğlenceli. Madeo’da her cumartesi Mest Band sahne alıyor. Özellikle bugün doğum gününüzü kutlarsanız sadece size özel müzik eşliğinde pastanız masanıza geliyor. Cuma ve cumartesi günleri Dj performansı bulunan mekânda, Dj Ali Yılmaz ve Dj Kerem Onger’ın kabininden yükselen müzikler çok keyifli.

Canlı müzik: Cumartesi günleri Mest Band ile canlı müzik

Dj: Cuma-Cumartesi

Menü: A la carte

Dışarıdan pasta getirme: Var, servis bedeli alınmıyor

Kokteyl: 45 TL

Ortalama kişi başı fiyat: 200 TL

Detaylı bilgi ve rezervasyon için tıklayın: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/madeoistanbul

BEBEK LOKAL, BEBEK

Bebek’in klasiklerden Bebek Lokal’de denizin yanı başında bir doğum günü kutlaması! Nezih ortamı hoş müzikleriyle vazgeçilmez adreslerden. Saat 20.00’e kadar hafif müziklerin çaldığı mekânda gece dj performansıyla devam ediyor. Özellikle arkadaşlar gruplarınızla giderseniz çok eğlenceli!

Canlı müzik: Yok

Dj: Pazartesi hariç her gün DJ Fertal

Menü: A la carte

Dışarıdan pasta getirme: Var, servis bedeli ile

Ortalama kişi başı fiyat: 125-175 TL, 7 kişi üzeri gruplarda 100 lira harcama zorunluluğu bulunmakta.