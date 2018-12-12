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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
12.12.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Doğru pişirilen beyaz et hastalıklardan koruyor

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Doğru pişirilen beyaz et hastalıklardan koruyor

Sağlıklı beslenmede tavuk etinin önemli rolü olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Tavuk eti hastalıklardan koruyor, içinde beynin kendini iyi hissetmesini sağlayan triptofan maddesi var. Bu aminoasit içeriği sayesinde seratonin seviyesi yükselerek kişinin uyku kalitesi artıyor" dedi.

Tavuk ve hindi etinin yeterli ve dengeli beslenmede önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Tavuk ve hindi eti zengin esansiyel aminoasit içeriği sayesinde yüksek protein kalitesine sahip olup; B12 vitamini, magnezyum, fosfor gibi minerallerden zengindir. Renginden de anlaşılacağı üzere hindi eti tavuk etine kıyasla daha yüksek demir içeriğine sahiptir" diye konuştu.

KANSERE KARŞI KORUYUCU

Tavuk etinin antioksidan özelliğinin bağışıklık sistemini desteklediğini ve kansere karşı koruyucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Tavuk eti triptofan amino asitini içerdiği için tüketilince vücutta serotonin düzeylerini yükseltiyor ve uyku kalitesi artıyor. Etin içinde bulunan selenyum minerali hücre hasarının önlenmesine yardımcı olarak hücre zarının dayanıklılığını yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

"TAVUK VE HİNDİ ETİNİN SİNDİRİMİ KOLAYDIR"

Tavuk etinin hayvansal protein kaynağı olarak vazgeçilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Tavuk etinde derisiz tüketilmek koşuluyla düşük doymuş yağ var. Ayrıca vitamin ve minerallerden zengin olmasının yanı sıra sindirimi kolay, lezzetli, düşük kalorili ve ekonomiktir. Ülkemizde tüketilen etin yüzde 63'ünün tavuk eti olması kanatlı ürünlerinin hayvansal protein kaynağı olarak vazgeçilmezliğini göstermektedir" dedi.

"TAVUK ETİ KATILAN YEMEĞE İLAVE YAĞ KOYMAYIN"

Mutfakta yemeklere katılan yağın tasarrufuna dikkat çeken Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Tavuk eti ve mevsim sebzelerinin beraber kullanımı ile hazırlanacak olan etli sebze yemeklerine, beyaz etlerin yapısında doğal olarak yağ bulunması nedeniyle, ilave yağ eklenmesi gerekmemektedir. Bu durum mutfaklarımızda yağ tasarrufunu sağlamaya destek olur. Tavuk etini tencere yemeği olarak pişirirken içine taze kabak, patates, havuç katıldığında ve bir dilim ekmek ile yoğurtla tüketildiğinde ana öğün olarak her türlü besini almış oluruz.Günümüzde çalışan ve mutfakta fazla zaman geçiremeyen kadınlarımız için çok pratik bir öneridir" dedi.

YETERSİZ BESLENME HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin, vücut direncini azaltarak hastalıklara yakalanma riskini arttırdığını söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Tavuk, A vitamini, folik asit ve diğer B grubu vitaminlerinin iyi bir kaynağı olması nedeniyle bağışıklık sisteminin çalışmasını destekler ve kişileri sadece kış aylarında değil yaşamları boyunca hastalıklardan korur" diye konuştu.

DOĞRU PİŞİRİLEN BEYAZ ET HASTALIKLARDAN KORUYOR

Tavuk etinin haşlandığı suya yağ katılmaması uyarısında bulunan Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Yağlar; vücutta birçok fonksiyona sahiptir. yağların gereksinimden fazla tüketimi; vücutta yağ dokusunun artmasına ve insülin direncinin gelişmesine neden olabilir. Yüksek yağ tüketimi özellikle meme, prostat, testis, rahim, yumurtalık ve kolon-rektum kanserlerinin oluşum riskini arttırmaktadır. Uygun koşullarda pişirilen derisiz beyaz et ürünlerinin sebzelerle tüketimi bu riski en aza indirmeye yardımcı olur. Önerilen tüketim şekli bu et ürünlerinin haşlanarak tüketilmesi ve haşlama sularına herhangi bir yağ eklenmeyerek besleyici çorbaların yapılması şeklindedir" ifadelerini kullandı.

TAVUK PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK 4 İPUCU

Tavuk 101Tavuk pişirmeden önce ne yapılmalı? Fırında tavuk pişirirken nelere dikkat edilmeli? Tavuklar nasıl daha çıtır olur? Tavuk ile ilgili bütün sorularınızın cevapları burada...
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