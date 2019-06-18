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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Dobo tarifi
USTA İŞİ

Dobo tarifi

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Dobo tarifi

Dobo ya da döbo, Mardin yöresinde çok sık karşımıza çıkan Süryani mutfağına ait bir et yemeği. Yapması biraz zahmetli gibi görünse de lezzeti her şeye değiyor. Bademiyle, sarımsağıyla tam bir tat patlaması olan dobo yemeğini siz de denemek isterseniz tarifimiz çok işinize yarayacak.

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 adet kuzu budu
  • 15 adet badem
  • 10 diş sarımsak
  • 5 su bardağı su
  • 1 ölçü zeytinyağı
  • 1 demet maydanoz
  • 1 adet kemer patlıcan
  • 4 adet çarliston biber
  • 4 adet domates
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 tutam kimyon
  • 2 tutam tuz

Hazırlanışı

Bademleri 10-15 dakika kadar sıcak suda bekletip kabuklarını soyun. Sarımsakları soyun.

Kuzu buduna sivri uçlu bir bıçak batırarak iki yüzünde de delikler açın.

Sarımsakları ve bademleri bu deliklere bastırarak yerleştirin.

Büyükçe bir tencereyi ocağa koyup ısıtın. Eti tencereye alın.

Maydanozları yıkayıp yarını tencereye etin etrafına yayın.

Eti çevirerek her iki tarafını da mühürleyin.

Mühürleme işlemi tamamlanınca üzerine suyu ve birkaç damla zeytinyağını ilave edin.

Kapağını kapattığınız tencereyi 1,5 saat pişmeye bırakın.

Patlıcanları güzelce yıkayın, soymadan yuvarlak yuvarlak dilimleyin.

Dilimleri düz bir zemine yayıp üstlerine tuz ekin.

Tuzladığınız patlıcanları bir makarna süzgecine yerleştirip acı sularını salmaları için bir süre bekletin.

Biberleri ince ince, domatesleri ise küp küp doğrayın.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Bir tavada tereyağını eritip içine biberleri ekleyin ve hafifçe soteleyin.

Biberlerin ardından domatesleri de ekleyip sotelemeye devam edin.

Tuz ve kimyonu da ilave edin. Son olarak kalan maydanozların yapraklarını iri iri doğrayıp sosa ekleyin ve altını kapatın.

Patlıcan dilimlerini fırın ızgarasında 10-15 dakika kadar pişirin.

Kuzunun altını kapatıp pişirdiğiniz patlıcanları ete ilave edin ve tenceredeki suyu çekmeleri için bir süre bekleyin.

Servis yaparken tabağın tabanına patlıcanları yayın üzerine bir parça et koyun.

Son olarak domatesli sosu etin üzerine gezdirip maydanoz yapraklarıyla süsleyin. Afiyet olsun!

Fotoğraf: Alamy
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