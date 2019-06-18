Dobo tarifi

Dobo ya da döbo, Mardin yöresinde çok sık karşımıza çıkan Süryani mutfağına ait bir et yemeği. Yapması biraz zahmetli gibi görünse de lezzeti her şeye değiyor. Bademiyle, sarımsağıyla tam bir tat patlaması olan dobo yemeğini siz de denemek isterseniz tarifimiz çok işinize yarayacak.
Bademleri 10-15 dakika kadar sıcak suda bekletip kabuklarını soyun. Sarımsakları soyun.
Kuzu buduna sivri uçlu bir bıçak batırarak iki yüzünde de delikler açın.
Sarımsakları ve bademleri bu deliklere bastırarak yerleştirin.
Büyükçe bir tencereyi ocağa koyup ısıtın. Eti tencereye alın.
Maydanozları yıkayıp yarını tencereye etin etrafına yayın.
Eti çevirerek her iki tarafını da mühürleyin.
Mühürleme işlemi tamamlanınca üzerine suyu ve birkaç damla zeytinyağını ilave edin.
Kapağını kapattığınız tencereyi 1,5 saat pişmeye bırakın.
Patlıcanları güzelce yıkayın, soymadan yuvarlak yuvarlak dilimleyin.
Dilimleri düz bir zemine yayıp üstlerine tuz ekin.
Tuzladığınız patlıcanları bir makarna süzgecine yerleştirip acı sularını salmaları için bir süre bekletin.
Biberleri ince ince, domatesleri ise küp küp doğrayın.
Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Bir tavada tereyağını eritip içine biberleri ekleyin ve hafifçe soteleyin.
Biberlerin ardından domatesleri de ekleyip sotelemeye devam edin.
Tuz ve kimyonu da ilave edin. Son olarak kalan maydanozların yapraklarını iri iri doğrayıp sosa ekleyin ve altını kapatın.
Patlıcan dilimlerini fırın ızgarasında 10-15 dakika kadar pişirin.
Kuzunun altını kapatıp pişirdiğiniz patlıcanları ete ilave edin ve tenceredeki suyu çekmeleri için bir süre bekleyin.
Servis yaparken tabağın tabanına patlıcanları yayın üzerine bir parça et koyun.
Son olarak domatesli sosu etin üzerine gezdirip maydanoz yapraklarıyla süsleyin. Afiyet olsun!