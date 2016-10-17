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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
17.10.2016 - 11:29, Son Güncelleme:

Diyet yapanları mutlu eden mekanlar

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Diyet yapanları mutlu eden mekanlar

Günümüzde sağlıklı beslenmeye önem verenlerin sayısı hızla artıyor. Bu durum da birçok mekanın menülerine sağlıklı tariflerin eklenmesini sağlıyor. İşte diyet yapanların sıkça tercih ettiği 4 mekan:

Sağlıklı beslenme furyasının yaşandığı şu dönemlerde şehirdeki pek çok restoran da sağlıklı lezzetleri menülerine eklemeye başladı. Hafif atıştırmalıklardan vejetaryen lezzetlere, salatalardan özel besleyici tariflere kadar birçok diyet seçeneği dışarıda bulabilmek artık çok daha kolay.

İŞTE İSTANBUL'DA DİYET MENÜLERİ İLE NAM SALMIŞ MEKANLAR:

Diyet yapanları mutlu eden mekanlar

1. SOSA - ETİLER

Akmerkez'de bir şubesi bulunan Sosa, sağlıklı yemek dendiğinde akla gelen ilk mekanlardan biri. İtalyan mutfağı ağırlıklı lezzetleri olan Sosa, salata ve makarnalarıyla adından çokça söz ettiren mekanlardan. Sebze ve meyve sularının da bulunduğu Sosa, salatalarını kendi zevkinize göre hazırlayabileceğiniz seçenekler sunarken, makarnaların ise cinsi ve sosunu seçme imkanını size veriyor. Ev yapımı zeytinli ve tam tahıllı ekmekleri ise oldukça başarılı.

2. PLUS KITCHEN -TEŞVİKİYE

Teşvikiye'de bulunan Plus Kitchen, sağlıklı yemek yemek isteyenlerin gözde restoranlarından. Her şeyin doğal ve organik olduğu Plus Kitchen günlük hazırlanan malzemeleri ile dikkat çekiyor. Günlük tüketilen ürünlerinin yanında mekanda son tüketim tarihleri özel bir etiketle belirtilen pek çok lezzetli tarif bulmak mümkün. Etiketlerde ayrıca yemeklerin toplam kalori miktarı ve besin değerleri gibi açıklayıcı pek çok bilgi de yer alıyor. Kalori hesabı yapan veya ne yediğini bilmek isteyenlerin tercihi Plus Kitchen oluyor.

Diyet yapanları mutlu eden mekanlar

3. KITCHENETTE - ORTAKÖY

Pek çok şubesi bulunan Kitchenette, lezzetli pek çok yemeğin yanında sağlıklı beslenmek isteyenler ve yediklerine özen gösterenler için "Fit For You" adlı bir menü sunuyor. Birçok diyet seçeneğin olduğu menüde, diyet dürümden diyet pizzaya kadar pek çok lezzetli çeşit bulmak mümkün. Diyet dürüm tam tahıllı lavaştan seçilip, yağsız peynirle ve yağsız tavada kızartılarak servis ediliyor ve yemeklerin her birinin toplam kalorileri menüde yer alıyor.

4. AŞŞK KAHVE - KURUÇEŞME

Şahane manzarası ile bir çok müdavimi olan Aşşk Kahve, sağlıklı yemek tutkunlarını da hazırladığı lezizi yemek seçenekleri ile kendine çekmeyi başarıyor. Şefin özel olarak belirlediği bazı tarifler Amerika'ya gönderilerek kalorileri ölçülüyor ve daha sonra uygun bulunan tarifler menüdeki yerlerini alıyor. Avokadolu ve somonlu sandviç hafif bir öğün tercih edenler için mekanda en sevilen lezzetlerden biri.

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