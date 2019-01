Diyet yapanları mutlu eden mekanlar

Sağlıklı beslenme furyasının yaşandığı şu dönemlerde şehirdeki pek çok restoran da sağlıklı lezzetleri menülerine eklemeye başladı. Hafif atıştırmalıklardan vejetaryen lezzetlere, salatalardan özel besleyici tariflere kadar birçok diyet seçeneği dışarıda bulabilmek artık çok daha kolay.

İŞTE İSTANBUL'DA DİYET MENÜLERİ İLE NAM SALMIŞ MEKANLAR:





1. SOSA - ETİLER

Akmerkez'de bir şubesi bulunan Sosa, sağlıklı yemek dendiğinde akla gelen ilk mekanlardan biri. İtalyan mutfağı ağırlıklı lezzetleri olan Sosa, salata ve makarnalarıyla adından çokça söz ettiren mekanlardan. Sebze ve meyve sularının da bulunduğu Sosa, salatalarını kendi zevkinize göre hazırlayabileceğiniz seçenekler sunarken, makarnaların ise cinsi ve sosunu seçme imkanını size veriyor. Ev yapımı zeytinli ve tam tahıllı ekmekleri ise oldukça başarılı.

2. PLUS KITCHEN -TEŞVİKİYE

Teşvikiye'de bulunan Plus Kitchen, sağlıklı yemek yemek isteyenlerin gözde restoranlarından. Her şeyin doğal ve organik olduğu Plus Kitchen günlük hazırlanan malzemeleri ile dikkat çekiyor. Günlük tüketilen ürünlerinin yanında mekanda son tüketim tarihleri özel bir etiketle belirtilen pek çok lezzetli tarif bulmak mümkün. Etiketlerde ayrıca yemeklerin toplam kalori miktarı ve besin değerleri gibi açıklayıcı pek çok bilgi de yer alıyor. Kalori hesabı yapan veya ne yediğini bilmek isteyenlerin tercihi Plus Kitchen oluyor.

3. KITCHENETTE - ORTAKÖY

Pek çok şubesi bulunan Kitchenette, lezzetli pek çok yemeğin yanında sağlıklı beslenmek isteyenler ve yediklerine özen gösterenler için "Fit For You" adlı bir menü sunuyor. Birçok diyet seçeneğin olduğu menüde, diyet dürümden diyet pizzaya kadar pek çok lezzetli çeşit bulmak mümkün. Diyet dürüm tam tahıllı lavaştan seçilip, yağsız peynirle ve yağsız tavada kızartılarak servis ediliyor ve yemeklerin her birinin toplam kalorileri menüde yer alıyor.

4. AŞŞK KAHVE - KURUÇEŞME

Şahane manzarası ile bir çok müdavimi olan Aşşk Kahve, sağlıklı yemek tutkunlarını da hazırladığı lezizi yemek seçenekleri ile kendine çekmeyi başarıyor. Şefin özel olarak belirlediği bazı tarifler Amerika'ya gönderilerek kalorileri ölçülüyor ve daha sonra uygun bulunan tarifler menüdeki yerlerini alıyor. Avokadolu ve somonlu sandviç hafif bir öğün tercih edenler için mekanda en sevilen lezzetlerden biri.