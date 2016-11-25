 Diyarbakır’ı haberlerde gördüğünüz haliyle değil, tadıyla, tuzuyla bilin diye...

Böyle bir girişim başlatmaya nasıl karar verdiniz?

- Diyarbakır’dan İstanbul’a gideceğim zamanlarda hep “Gelirken şunu getirir misin” gibi istekler alırdım. Bir gün bunu bir işe dönüştürebileceğimizi düşündüm. Ama ne yazık ki çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra hendekler kazılmaya başlandı. Öylece bıraktık. Ben de İstanbul’a gidip TRT Kurdî ve Habertürk TV’de habercilik yaptım. Olaylar durulunca Diyarbakır’a döndüm ve yeniden başladık.

Kaç kişilik bir ekipsiniz?

- Başta sadece annem ve ben vardık. Talepler doğrultusunda ekip de genişledi. Şimdi altı kadınız.

Nasıl çalışıyor sistem?

- İsteyenler Instagram’dan mesaj atıp ürün listemizi istiyor. İstediklerini seçip sipariş veriyorlar. Salı günü kargo çıkarıyoruz. Normalde ödeme peşin alınır veya kapıda ödeme sistemiyle çalışılır. Ama biz büyük bir firma değiliz. İnsanlar ürünü ve bizi görmeden alışveriş yapıyorlar. Tedirginlik duyan müşterilerimize “Ürünler elinize geçsin, beğenin, sonra ödersiniz” diyoruz. Biraz şaşırıyorlar.

Siz onların bu kadar yoğun bir ilgi göstermesine şaşırıyor musunuz?

- Evet. Çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Ürünlerimizi alanlar; çok duygusal mesajlar yazıyor, kendi hesaplarında bizimle ilgili paylaşımlar yapıyor. Bizi özledikleri bir komşunun sofrası gibi görüyorlar. Bu çok da beklemediğimiz bir şey açıkçası. Çünkü Doğu’nun damak tadı; Ege, Akdeniz, Marmara’ya göre biraz daha ağır. Daha tuzlu, daha baharatlı, daha yoğun... Onlar bu tada alışıyor, bizim ellerimiz de onların damak tadına göre yapmaya... Böyle böyle, ortak bir damak tadı oluşturmaya çalışıyoruz.

NANEMİZ, REYHANIMIZ HEVSEL BAHÇELERİ’NDEN GELİYOR

Hesabımızın ismi; Diyarbakır surlarının dibinden başlayıp On Gözlü Köprü’ye kadar devam eden Hevsel Bahçeleri’nden geliyor. Sekiz bin yıllık bir bahçe burası. Eskiden padişahların, şehrin ileri gelenlerin keyif mekanıymış. Kervanlar buradan ürün alıp götürürlermiş. Yaklaşık iki sene önce de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Hâlâ doğal üretim yapılıyor burada. Eski usul yöntemlerle ekilip biçiliyor. Ticariden çok, geçimlik tarım için kullanılıyor. Her ürünümüzü buradan temin edemiyoruz elbette. Nanemiz, reyhanımız burada yetişiyor. Domates ve biberleri de mümkün olduğu kadar bu bahçeden alıyoruz. Gelecek sene daha fazlasını alabilmek için Hevsel Bahçeleri’nde bulunan tarla sahipleriyle şimdiden görüşmeye başladık.

Hendeklerin kazılması, internetin kesilmesi... Olan biten sizi nasıl etkiliyor?

- Türkiye’de bu işi hakkını vererek yapan çok iyi yapan firmalar var. Onların, müşterilere sadece ürünlerini anlatmaları yetiyor. Ama biz önce Diyarbakır’ı anlatmak zorunda kalıyoruz. Akşam haberlerde anlatılandan başka bir Diyarbakır olduğundan; buranın havasından, suyundan, toprağından, güneşinden, tadından, tuzundan söz ediyoruz. Hendekler kazılmaya başlandığında siparişlerimizi gönderemedik. İnternet kesildiğinde fotoğraf paylaşamadık, mesajlara cevap veremedik. Sonra Bağlar’da bomba patladı, şehrin orta yerinde insanlar öldü. Bütün bunları takipçilerimize anlatmak kolay değil. Ne yapacağımızı bilemiyoruz bazen. Siparişler aksadığı için maddi olarak da kötü etkileniyoruz. Oysa burada ayakta kalmaya çalışan kadınlar var. Şehre ve ülkeye katma değer sağlayacak insanlar var. Hikâyemiz salçadan baharattan çok, bu insanların üzerine kuruldu. Sadece ürün satan bir hesap değil, aynı zamanda Diyarbakır’ı tanıtan bir hesap olmak istedik. Sipariş versin, vermesin, fiyat soran her takipçimizi Diyarbakır’a davet etmemiz bu yüzden... Beni en çok etkileyen cümlelerden biri şu oluyor; “İki sene önce geldiğimizde şunu şunu almıştık, çok beğenmiştik”. Hendek öncesi dönemde buraların ne kadar canlı olduğuna işaret ediyor bu cümleler. Yerli ve yabancı turist sayısında patlama yaşandığı, çözüm sürecine denk gelen zamanlar... O zamanki tadı hâlâ hatırlıyor ve yine almak istiyor. Biz Diyarbakır’a dair akılda kalanın sadece bu tatlar olmasını istiyoruz. Takipçilerimiz de bizi çok destekliyor. “Birkaç gündür fotoğraf paylaşmıyorsunuz, bir sorun yoktur inşallah” diye arayanlar, “Evinizde hasar varsa yardım edelim” diyenler oluyor. O an şunu anlıyoruz: Biz bir sofra kurmuşuz ve hatrı İstanbul’a, Muğla’ya, Samsun’a, Aydın’a kadar gitmiş.

Şu anda hayat Diyarbakır’da ne durumda?

- Diyarbakır kendini çabuk toparlayan bir şehir. Sur’un ana caddesi yine kalabalık. İnsanlar alışverişlerini oradan yapmaya özen gösteriyor. Şehir halkı artık normal bir hayat yaşamak istiyor. Yaşam kalitelerini artırmanın yollarını arıyorlar. Yıl boyu kendilerine ait olmayan evlerde ya kirada ya misafir olarak kaldılar. Bu insanların ellerinde kalan yıkık evleri oldu. Şimdi kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Ve açıkçası hiçbir siyasi sebep yüzünden tırnaklarıyla kurdukları bu yaşamı sekteye uğratmak istemiyorlar.

Bundan sonra yapmak istediğiniz ne var?

- Kış geldi, kurutmalık zamanı da salça zamanı da bitti. Ürünlerimizi stokladık. Yazı beklerken içli köfte, mantı, kavurma denemelerine başladık. Talep doğrultusunda kışı bunları yapmakla geçirebiliriz. Bir de hem takipçilerimizi ağırlamak hem de ürünlerimizi satmak için kafe-market gibi bir yer açmayı planlıyoruz.

Ürün listemizde; kuru biber, patlıcan, salça çeşitleri, Hevsel Bahçesi’nden toplayıp kuruttuğumuz reyhan, Lice’den toplanan kekik, evde yaptığımız turşu ve yine evde kavanozladığımız közlenmiş sebzeler, baharat çeşitleri, Diyarbakır’ın meşhur örgülü peyniri var. En çok talep gören ürünlerden biri; kuru reyhan, pul biber ve naneden oluşan Hevsel sosumuz.