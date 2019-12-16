Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz! Sınırsız lezzet, tek fiyat

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DoubleTree by Hilton İstanbul Moda'da aileniz ve dostlarınızla geçireceğiniz şahane bir yılbaşı kutlaması var. Birbirinden lezzetli sokak lezzetleri ve içeceklere gece boyunca eşlik edecek olan DJ performansı, 80'ler ve 90'lar şarkılarıyla doyasıya eğlence…

Kuzu kokoreç, et döner, ekmek arası köfte, ıslak hamburger, tavuklu nohut pilav, kumpir, midye dolma, haşlanmış mısır, kestane, halka tatlı, pamuk şeker, kâğıt helva ve limitsiz içeceklerin tadına vararak neşeli bir kutlamayla 2020 hoş gelecek! Hemen size özel indirimlerle yerinizi ayırtmak için buraya tıklayın.

Nostaljik şarkıları hep bir ağızdan söylerken bir yandan da sınırsız sunulan çeşitli sokak lezzetlerinin, içeceklerin keyfini çıkarın. 2019’u sevgiyle uğurlayıp, 2020’ye umutlu bir başlangıç yapmak için bu güzel gecedeki yerinizi alın.

Bu seneki kutlamanız DoubleTree by Hilton İstanbul Moda'da öncekilerden başka olsun. Sokak lezzetleri ve nostaljik şarkılarla muhteşem bir yılbaşı programında yerinizi ayırtmak için hemen buraya tıklayın. 2020’ye unutulmaz bir eğlenceyle adım atın.

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