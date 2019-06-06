Dibek kahvesi nedir, nasıl yapılır?
Son yılların gözde lezzetlerinden biri olan dibek kahvesi, içinde bulunan çeşitli aromalarla diğer kahvelerden ayrılıyor. Diyarbakır, Mardin, İzmir, Kastamonu yörelerine ait olan dibek kahvesinin hazırlanma şekli ise kendine özgü. Peki, dibek kahvesi nedir, nasıl yapılır?
Dibek kahvesi, kahve çekirdeklerinin dibek adı verilen tahta veya taş havanlarda elle dövülmesi ile elde ediliyor. Dibek, kelime anlamıyla bir kahve değildir aslında. Dibek, “dövme şekli”, “dövülmüş olan” anlamı taşır. Dibek ayrıca, taştan ya da ağaçtan yapılmış, genellikle tahılın kabuğunu ayıklamada, tahıl ve benzeri şeyleri ezmede yararlanılan büyük havana verilen isimdir.
DİBEK KAHVESİ NASIL PİŞİRİLİR?
İçerisinde bulunan çeşitli karışımlarla ağızda tatlı bir lezzet bırakan dibek kahvesinin pişirme yöntemleri ise, diğer kahvelerden farklı olarak karşımıza çıkıyor. Kahveyi yaparken çok iyi karıştırmanız lazım. İçerisinde tortu kalmamalı. Kaşıkla ezerek karıştırılması ve yavaş yavaş pişirilmesi gerekiyor.
DİBEK KAHVESİ TARİFİ
Dibek kahvesi
İçeceğiniz fincana istediğiniz miktarda su
Şekerli içecek olanlar dilediği miktarda şeker
Cezveye kişi başı 1 tatlı kaşığı kadar dibek kahvesi koyun. Ardından üzerine kişi başı bir fincan su ilave edip iyice karıştırın.
Ardından cezveyi ocağa alın ve hiç karıştırmadan pişirmeye başlayın. Kahve köpürmeye başlayınca taşmadan, hemen ocaktan alın ve fincanlara köpüklü kısmı pay edin.