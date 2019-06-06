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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
06.06.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Dibek kahvesi nedir, nasıl yapılır?

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Dibek kahvesi nedir, nasıl yapılır?

Son yılların gözde lezzetlerinden biri olan dibek kahvesi, içinde bulunan çeşitli aromalarla diğer kahvelerden ayrılıyor. Diyarbakır, Mardin, İzmir, Kastamonu yörelerine ait olan dibek kahvesinin hazırlanma şekli ise kendine özgü. Peki, dibek kahvesi nedir, nasıl yapılır?

Dibek kahvesi, kahve çekirdeklerinin dibek adı verilen tahta veya taş havanlarda elle dövülmesi ile elde ediliyor. Dibek, kelime anlamıyla bir kahve değildir aslında. Dibek, “dövme şekli”, “dövülmüş olan” anlamı taşır. Dibek ayrıca, taştan ya da ağaçtan yapılmış, genellikle tahılın kabuğunu ayıklamada, tahıl ve benzeri şeyleri ezmede yararlanılan büyük havana verilen isimdir.

DİBEK KAHVESİ NASIL PİŞİRİLİR?

İçerisinde bulunan çeşitli karışımlarla ağızda tatlı bir lezzet bırakan dibek kahvesinin pişirme yöntemleri ise, diğer kahvelerden farklı olarak karşımıza çıkıyor. Kahveyi yaparken çok iyi karıştırmanız lazım. İçerisinde tortu kalmamalı. Kaşıkla ezerek karıştırılması ve yavaş yavaş pişirilmesi gerekiyor.

DİBEK KAHVESİ TARİFİ

Dibek kahvesi 
İçeceğiniz fincana istediğiniz miktarda su
Şekerli içecek olanlar dilediği miktarda şeker

 Cezveye kişi başı 1 tatlı kaşığı kadar dibek kahvesi koyun. Ardından üzerine kişi başı bir fincan su ilave edip iyice karıştırın. 

Ardından cezveyi ocağa alın ve hiç karıştırmadan pişirmeye başlayın. Kahve köpürmeye başlayınca taşmadan, hemen ocaktan alın ve fincanlara köpüklü kısmı pay edin.

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