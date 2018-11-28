Dereotlu poğaça tarifi

"En güzel poğaça hangisidir?" diye sorsak muhtemelen çok insan "Dereotlu poğaça" diye cevap verir. Kahvaltıda ya da çay saatinde zevkle tüketilen bu poğaçanın yapılışı da gayet kolay. Bize inanmıyorsanız, tarifimize bir göz atabilirsiniz. İşte tüm ayrıntılarıyla dereotlu poğaça yapılışı...
Üzeri için:
İlk önce dereotlarını güzelce temizleyip saplarını kesin ve ince ince doğrayın.
3 su bardağı kadar unu bir kaba alıp ortasını açın. İçine ilk önce dereotlarını koyun. Ardından sıvı yağı ve tereyağını ekleyin. Yoğurdu ve yumurtaları da ekledikten sonra yoğurun.
Ayrı bir kapta 2 çorba kaşığı sirkeyi ve kabartma tozunu karıştırıp hamurun içine ilave edin. Hamur kıvama gelsin diye yaklaşık 1,5 su bardağı daha un koyun. Eğer hala yapışkansa aldığı kadar daha un koyabilirsiniz.
Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerini nemli bir bezle örtüp hamuru 40-45 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar koparıp tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısını sürüp süsledikten sonra 180 derece ısıtılmış fırına sürün. 25-30 dakika kadar pişirin.