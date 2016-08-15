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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.08.2016 - 15:50, Son Güncelleme:

Denizden babası çıksa yiyecekler için en iyi balık restoranları

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Denizden babası çıksa yiyecekler için en iyi balık restoranları

Deniz mahsulleri ve mezeleriyle damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakan bu restoranları mutlaka not edin...

Boğaz'a karşı keyifli bir akşam yemeği yemek isteyenlerin ilk tercihi balıkçılardır. Özel günlerde veya felekten bir gece çalmak isteyenlerin en çok gittiği yerlerin başında olan balık restoranları lezzetli deniz mahsulleri ve mezeleriyle ziyaretçilerine unutulmaz ziyafetler sunuyor. İşte İstanbul'un en iyi balık restoranları:

1. BEBEK BALIKÇI - BEBEK

Denizden babası çıksa yiyecekler için en iyi balık restoranları

Kentin en lüks semtlerinden birinde bulunan Bebek Balıkçısı, konumuyla ünlülerin de en çok tercih ettiği balık restoranlarından biri. 1998 yılından beri balık restoranı olarak hizmet veren Bebek Balıkçı, lezzetli mezelerinin yanında fener balığı kavurma, karides güveç ve tuzda balık gibi lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Harika manzarası ise mekanı vazgeçilmez kılıyor.

2. BALIKÇI SABAHATTİN - EMİNÖNÜ

Denizden babası çıksa yiyecekler için en iyi balık restoranları

Eminönü'nde hizmet veren salaş restoran Balıkçı Sabahattin yabancıların en çok tercih ettiği balıkçılar arasında. New York Times'a defalarca konu olan mekan, eski bir binada hizmet veriyor. Mekanda ızgara balıklar ve mezeler oldukça lezzetli.

3. BALIKÇI KAHRAMAN - SARIYER

Denizden babası çıksa yiyecekler için en iyi balık restoranları

Vedat Milor'un en çok tavsiye ettiği balıkçılar arasında yer alan Balıkçı Kahraman, Rumeli Kavağı'nda salaş bir yerde hizmet veriyor. Kömür ateşinde pişirilen kalkan balığı ve tereyağlı karides güveci mekanın spesiyalleri arasında.

4. ELEOS - BEYOĞLU

Denizden babası çıksa yiyecekler için en iyi balık restoranları

Beyoğlu ve Yeşilköy olmak üzere iki yerde şubesi bulunan Eleos, Yunanca'da merhamet anlamına geliyor. Mavi, beyaz şık dekorasyonuyla öne çıkan mekanda Ermeni ve Rum mutfağından lezzetler tatmanız mümkün. Beyoğlu şubesinde eşsiz manzara keyfi de cabası.

5. İSMET BABA - KUZGUNCUK

Denizden babası çıksa yiyecekler için en iyi balık restoranları

İstanbul'un eski ve sakin semtlerinden Kuzguncuk'ta yer alan İsmet Baba, 1951 yılında kapılarını açmış. Boğaz manzarasını yakından izlemenize imkan veren konumu ile iddialı olan mekan, Kuzguncuk iskelesinin hemen yanında bulunuyor. 15 çeşit balığın bulunduğu mekan Boğaz'a karşı rakı balık keyfi yapmak isteyenler için ideal.

6. KIYI RESTAURANT - TARABYA

Denizden babası çıksa yiyecekler için en iyi balık restoranları

Semtin sembolü haline gelen Kıyı Restaurant, açık kısmı olmaması sebebi ile daha çok kış aylarında tercih ediliyor. Ünlülerin uğrak yeri olan mekanda, tereyağı karides, gümüş kızartma ve asma yaprağına sarılı şekilde servis edilen sarı kanat mutlaka denenmesi gereken lezzetlerin başında geliyor.

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