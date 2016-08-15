Denizden babası çıksa yiyecekler için en iyi balık restoranları
Deniz mahsulleri ve mezeleriyle damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakan bu restoranları mutlaka not edin...
Boğaz'a karşı keyifli bir akşam yemeği yemek isteyenlerin ilk tercihi balıkçılardır. Özel günlerde veya felekten bir gece çalmak isteyenlerin en çok gittiği yerlerin başında olan balık restoranları lezzetli deniz mahsulleri ve mezeleriyle ziyaretçilerine unutulmaz ziyafetler sunuyor. İşte İstanbul'un en iyi balık restoranları:
1. BEBEK BALIKÇI - BEBEK
Kentin en lüks semtlerinden birinde bulunan Bebek Balıkçısı, konumuyla ünlülerin de en çok tercih ettiği balık restoranlarından biri. 1998 yılından beri balık restoranı olarak hizmet veren Bebek Balıkçı, lezzetli mezelerinin yanında fener balığı kavurma, karides güveç ve tuzda balık gibi lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Harika manzarası ise mekanı vazgeçilmez kılıyor.
2. BALIKÇI SABAHATTİN - EMİNÖNÜ
Eminönü'nde hizmet veren salaş restoran Balıkçı Sabahattin yabancıların en çok tercih ettiği balıkçılar arasında. New York Times'a defalarca konu olan mekan, eski bir binada hizmet veriyor. Mekanda ızgara balıklar ve mezeler oldukça lezzetli.
3. BALIKÇI KAHRAMAN - SARIYER
Vedat Milor'un en çok tavsiye ettiği balıkçılar arasında yer alan Balıkçı Kahraman, Rumeli Kavağı'nda salaş bir yerde hizmet veriyor. Kömür ateşinde pişirilen kalkan balığı ve tereyağlı karides güveci mekanın spesiyalleri arasında.
4. ELEOS - BEYOĞLU
Beyoğlu ve Yeşilköy olmak üzere iki yerde şubesi bulunan Eleos, Yunanca'da merhamet anlamına geliyor. Mavi, beyaz şık dekorasyonuyla öne çıkan mekanda Ermeni ve Rum mutfağından lezzetler tatmanız mümkün. Beyoğlu şubesinde eşsiz manzara keyfi de cabası.
5. İSMET BABA - KUZGUNCUK
İstanbul'un eski ve sakin semtlerinden Kuzguncuk'ta yer alan İsmet Baba, 1951 yılında kapılarını açmış. Boğaz manzarasını yakından izlemenize imkan veren konumu ile iddialı olan mekan, Kuzguncuk iskelesinin hemen yanında bulunuyor. 15 çeşit balığın bulunduğu mekan Boğaz'a karşı rakı balık keyfi yapmak isteyenler için ideal.
6. KIYI RESTAURANT - TARABYA
Semtin sembolü haline gelen Kıyı Restaurant, açık kısmı olmaması sebebi ile daha çok kış aylarında tercih ediliyor. Ünlülerin uğrak yeri olan mekanda, tereyağı karides, gümüş kızartma ve asma yaprağına sarılı şekilde servis edilen sarı kanat mutlaka denenmesi gereken lezzetlerin başında geliyor.
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