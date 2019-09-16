Deniz fasulyesi nedir, nasıl pişirilir?
Deniz fasulyesi, Ege Bölgesi’nde yetişen bir ot çeşididir. Görünüşü biraz taze kekik, biraz da deniz börülcesini andırsa da yaprakları daha etli, tadı daha az tuzludur. Peki, deniz fasulyesi nasıl pişirilir?
Girit mutfağında yaygın olarak tüketilen deniz fasulyesinin temizlenme ve pişirilmesiyle ilgili bilgilerdi derledik.
Denize yakın yerlerde ilkbahar sonu, yaz başı gibi kendisini gösteren deniz fasulyesinin öncelikle sapları kesilir ve taze olmayan yerleri ayrılır. Ayıklayıp yıkadıktan sonra kaynar suda haşlanır.
Malzemeler:
1 demet deniz fasulyesi
4-5 adet cherry domates
2 diş sarımsak
zeytinyağı
limon
Yapılışı:
1.Köklerini kesip temizlediğiniz deniz fasulyelerini 8-10 dakika kadar haşlayın.
Pişen deniz fasulyelerini kevgir yardımıyla tencereden alın ve süzülmesini bekleyin.
Cherry domatesleri küçük boyutlarda doğradıktan sonra fasulyelere katın.
Zeytinyağını dövülmüş sarımsak ve limon suyu ile karıştırarak salata sosunu hazırlayın.
Haşladığınız deniz fasulyelerini sos ile karıştırarak servis yapın.