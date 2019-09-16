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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
16.09.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Deniz fasulyesi nedir, nasıl pişirilir?

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Deniz fasulyesi nedir, nasıl pişirilir?

Deniz fasulyesi, Ege Bölgesi’nde yetişen bir ot çeşididir. Görünüşü biraz taze kekik, biraz da deniz börülcesini andırsa da yaprakları daha etli, tadı daha az tuzludur. Peki, deniz fasulyesi nasıl pişirilir?

Girit mutfağında yaygın olarak tüketilen deniz fasulyesinin temizlenme ve pişirilmesiyle ilgili bilgilerdi derledik.

Denize yakın yerlerde ilkbahar sonu, yaz başı gibi kendisini gösteren deniz fasulyesinin öncelikle sapları kesilir ve taze olmayan yerleri ayrılır. Ayıklayıp yıkadıktan sonra kaynar suda haşlanır.

Malzemeler:

1 demet deniz fasulyesi
4-5 adet cherry domates
2 diş sarımsak
zeytinyağı
limon

Yapılışı:

1.Köklerini kesip temizlediğiniz deniz fasulyelerini 8-10 dakika kadar haşlayın.
Pişen deniz fasulyelerini kevgir yardımıyla tencereden alın ve süzülmesini bekleyin.
Cherry domatesleri küçük boyutlarda doğradıktan sonra fasulyelere katın.
Zeytinyağını dövülmüş sarımsak ve limon suyu ile karıştırarak salata sosunu hazırlayın.
Haşladığınız deniz fasulyelerini sos ile karıştırarak servis yapın.

 

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