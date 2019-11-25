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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
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25.11.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Dede yadigarı fabrikada üretti! Üç farklı lezzet oluşturdu

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Dede yadigarı fabrikada üretti! Üç farklı lezzet oluşturdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinyağı fabrikası işleten 27 yaşındaki Halil Sucu, bu ürünü enginar, avokado ve limonla zenginleştirerek müşterileri için üç ayrı lezzet oluşturdu.

Yeditepe Üniversitesinde Gıda Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra İspanya'daki Cordoba Üniversitesinde zeytin ve zeytinyağı teknolojileri üzerine master yapan Sucu, zeytinyağında farklı tatlara ulaşmak amacıyla çalışmalarına başladı.

Araştırma ve denemelerinden başarılı sonuçlar elde eden Sucu, erken hasat edilmiş yeşil zeytin ile enginarı, avokado ve limonu soğuk sıkımla karıştırarak üç ayrı lezzet ortaya çıkardı.

Dede yadigarı fabrikada üretti Üç farklı lezzet oluşturduDedesi ve babasından kalan fabrikayı işleten Halil Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında genellikle zeytinyağına aroma ilave edildiğini gördüğünü söyledi.
Kendilerinin ise aroma ilavesi yerine zeytinin soğuk sıkım yağına avokado, enginar ve limonu ayrı ayrı kattıklarını belirten Sucu, "Enginar, Cunda'ya özel bir ürün. Ayvalık'ın kralı zeytinle, Cunda'nın kraliçesi enginarı tek şişede birleştirmiş olduk. İki yeşili tek şişeye dahil etmiş olduk. Farklı bir şey oldu." dedi.

Tat olarak müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Sucu, bu ürünü daha da geliştirmek istediklerini aktardı.

SALATALARA ENGİNARLI VE AVOKADOLU ZEYTİNYAĞLARI

İnovasyonu her zaman ön planda tuttuklarını dile getiren Sucu, şöyle devam etti: "Her yıl kendimizi yeniliyoruz. Dördüncü kuşak olarak da benim görevim şu anda bu. Enginarlı zeytinyağımızın daha çok salatalarda kullanılması uygundur. Salataya ekstra bir tuz veya nar ekşisi ilave etmeden dolu dolu tadını almak istiyorsanız sadece enginarlı ya da avokadolu zeytinyağını doğrudan o salatanın üzerine rahatlıkla döküp tüketebilirsiniz. Yemeklerde kullanılmasıyla ilgili de damak tadına uygunsa bir problem yok ama tercihen sadece salatalarda veya tabağa döküp banmakta yarar var."

Sucu, yaptıkları karışımlarda ürünlerin taze olması gerektiğini anlattı. Bu karışımı ekim ayında yapmalarının nedenlerine değinen Sucu, "Zeytin ham iken, yeşilken aldık. Meyvemiz de taptaze. İkisini birleştirdik, aynı anda sıkıma soktuk. Eski yağdan yaparsanız aroma koymanız lazım, onu tercih etmediğimiz için aynı anda sıkıma verdik ki bizim yörenin insanı da genellikle zaten erken hasadı çok sever. Dolayısıyla iki tane güzelliği birleştirdikten sonra çok daha farklı bir lezzet çıktı." ifadelerini kullandı.

Halil Sucu, sebzenin ve meyvenin tadını yok edeceği için sıkımın ardından çıkan ürünü filtre etmedikleri bilgisini verdi. Enginar ve avokadonun yanı sıra limonlu zeytinyağı da ürettiklerini söyleyen Sucu, "Şu anda en çok enginarlı zeytinyağı ilgi görüyor çünkü yörenin ve Ege Bölgesi'nin insanı enginarın hastası. Avokado biraz yabancı geliyor ama müşterilerimiz yavaş yavaş alışıyor. Mühim olan limon, zaten zeytinyağına yakışan bir ürün ama en nihayetinde sıralama yapacak olursak enginar, avokado, limon şeklinde ilerliyor." diye konuştu.

Dede yadigarı fabrikada üretti Üç farklı lezzet oluşturdu

YEŞİL DOMATES VE FESLEĞENLİSİ DE YOLDA 

Müşterilerinden farklı talepler de geldiğini anlatan Sucu, şunları kaydetti: "Başka projelerimiz daha var, onları da çalışacağız. Yeşil domates ve fesleğen karışımı vardır, ona dair birkaç müşterimizden talep aldık. Özellikle fesleğenle ilgili istek oldukça fazla. Bizim Ege Bölgesi'nin zeytinyağında var olan tatlarda hissedeceğimiz aromalar arasında enginar, çimen, çağla var ama biz bu tatları biraz daha baskın kılmaya çalışıyoruz. Mesela acı badem farklı bir tat katabilir, fesleğen aklımıza yatan bir ürün, onu değerlendirebiliriz. Öncelikle bu üç ürünümüzü (enginarlı, avokadolu ve limonlu zeytinyağları) beğeniye sunup Türkiye'nin dört bir yanından gelecek tepkilere göre yenilikleri sürdüreceğiz. Bu ürünlerimizi yurt dışında da tanıtmayı planlıyoruz, bununla ilgili belli başlı fuarlara katılabiliriz. Türkiye'de ilk olan bir şey yurt dışında da ilk olarak yer alacak."

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