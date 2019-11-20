Davut Çelebi köftesi tarifi

Mardin’in yöresel lezzetleri dillere destan. Bu tarifimiz de Mardin mutfağına ait enfes bir yemek olan Davut Çelebi köftesi. Bulgur, yarma ve irmikle yapılan bu etsiz köfte, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla servis ediliyor. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Bulgur, yarma ve irmiği bir kasede karıştırıp üzerine ılık su ekleyin ve kabarana kadar bekleyin.
Kabaran buğdaylara tuz ve kişniş ekleyin ve yoğurun.
Bu harçtan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve ortalarına bastırıp şekil verin.
Bu esnada suyu kaynatın ve köfteleri içine atın.
Soğanları küp küp doğrayıp yağda kavurun.
Salçayı da soğanlara ekleyip koyu kıvamlı bir sos elde edene dek kavurun.
Sarımsakları ezip çırpılmış yoğurtla karıştırın.
Pişen bulgur köftelerini kevgirle tencereden alıp servis tabağına aktarın.
Üzerine önce sarımsaklı yoğurdu sonra da domates sosunu gezdirip sıcak servis edin.