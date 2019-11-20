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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut Çelebi köftesi tarifi

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Davut Çelebi köftesi tarifi

Mardin’in yöresel lezzetleri dillere destan. Bu tarifimiz de Mardin mutfağına ait enfes bir yemek olan Davut Çelebi köftesi. Bulgur, yarma ve irmikle yapılan bu etsiz köfte, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla servis ediliyor. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 60 gram ince bulgur
  • 60 gram yarma buğday
  • 60 gram irmik
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı kişniş
  • 1 yemek kaşığı domates salçası

Hazırlanışı

Bulgur, yarma ve irmiği bir kasede karıştırıp üzerine ılık su ekleyin ve kabarana kadar bekleyin.

Kabaran buğdaylara tuz ve kişniş ekleyin ve yoğurun.

Bu harçtan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve ortalarına bastırıp şekil verin.

Bu esnada suyu kaynatın ve köfteleri içine atın.

Soğanları küp küp doğrayıp yağda kavurun.

Salçayı da soğanlara ekleyip koyu kıvamlı bir sos elde edene dek kavurun.

Sarımsakları ezip çırpılmış yoğurtla karıştırın.

Pişen bulgur köftelerini kevgirle tencereden alıp servis tabağına aktarın.

Üzerine önce sarımsaklı yoğurdu sonra da domates sosunu gezdirip sıcak servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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