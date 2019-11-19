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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Davut Çelebi (bulgur) köftesi nasıl yapılır? Davut Çelebi köftesi tarifi

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Davut Çelebi (bulgur) köftesi nasıl yapılır? Davut Çelebi köftesi tarifi

Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için Davut Çelebi köftesinin tarifini derledik. Bulgur, yarma buğday ve irmik üçlüsünden oluşan Davut Çelebi köftesi her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. İşte, Davut Çelebi köftesi tarifi

Mardin yöresinde sık sık yapılan Davut Çelebi köftesi, bulgur köftesi olarak da biliniyor. İşte, yöresel bir lezzet olan Davut Çelebi köftesinin tarifi

DAVUT ÇELEBİ KÖFTESİ MALZEMELERİ

60 gr ince bulgur
60 gr yarma buğday
60 gr irmik
1 iri soğan
3 çay kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Kişniş
1 yemek kaşığı domates salçası

DAVUT ÇELEBİ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Önceden ıslatılıp dinlendirilmiş bulgur, yarma buğday, irmik, tuz ve kişnişi karıştırıp yoğurun.
Hamurdan parçalar kopartıp çay kaşığı ucu şekli verin.
Hamurları geniş bir tencerede bol suda haşlayıp süzün.
Soğanları ufak küp halinde doğrayın.
Salçayı ekleyip koyu bir sos yapın.
Sosu süzülmüş parçacıkların üzerine dökün ve harmanlayın.
İsteğe göre sarımsaklı yoğurtla karıştırıp servis yapın.

 

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