Davut Çelebi (bulgur) köftesi nasıl yapılır? Davut Çelebi köftesi tarifi
Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için Davut Çelebi köftesinin tarifini derledik. Bulgur, yarma buğday ve irmik üçlüsünden oluşan Davut Çelebi köftesi her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. İşte, Davut Çelebi köftesi tarifi
Mardin yöresinde sık sık yapılan Davut Çelebi köftesi, bulgur köftesi olarak da biliniyor. İşte, yöresel bir lezzet olan Davut Çelebi köftesinin tarifi
DAVUT ÇELEBİ KÖFTESİ MALZEMELERİ
60 gr ince bulgur
60 gr yarma buğday
60 gr irmik
1 iri soğan
3 çay kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Kişniş
1 yemek kaşığı domates salçası
DAVUT ÇELEBİ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Önceden ıslatılıp dinlendirilmiş bulgur, yarma buğday, irmik, tuz ve kişnişi karıştırıp yoğurun.
Hamurdan parçalar kopartıp çay kaşığı ucu şekli verin.
Hamurları geniş bir tencerede bol suda haşlayıp süzün.
Soğanları ufak küp halinde doğrayın.
Salçayı ekleyip koyu bir sos yapın.
Sosu süzülmüş parçacıkların üzerine dökün ve harmanlayın.
İsteğe göre sarımsaklı yoğurtla karıştırıp servis yapın.