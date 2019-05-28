Dartı nedir ve nasıl yapılır?

Dartı, genellikle yağlı inek sütünden meydana gelmektedir. Dartı

Yağlı sütü ocağın üzerine aldıktan sonra kısık ateşte kaynatmaya başlayın. Üzerinde oluşan kaymakları bu sırada ayrı bir kabın içerisine toparlayın. Dilerseniz her süt kaynatışınızda ortaya çıkan kaymakları saklayıp sonradan da dartı yapabilirsiniz. (Maksimum 4-5 gün içerisinde)

Sütü kaynatırken üzerinde bol bol oluşan kaymakları bir tencerenin ya da tavanın içerisine olun. Kaymağınız yeterince yağlı değilse tavanın içerisine çok az sıvı yağ ilavesinde bulunun.

Kısık ateşte kaymağın dibinin tutmamasına özen göstererek karıştırarak pişirin. Yağının çıkıp tortu gibi bir kıvam aldığını görünce ocaktan alın. Dilerseniz hafif ılıtıp ekmeklerinizin üzerine, hamur işlerinizin üzerine sürüp sürüp bir şekilde yiyebilirsiniz.

İçine tuz ilave ederek daha tereyağına benzer bir tada dönüştürebilirsiniz. Dilerseniz kapların içerisine pay edip donup katılaşınca buzluğa kaldırabilir, dilediğiniz zaman çıkarıp yemeklerinizin ve tatlılarınızın içerisinde kullanabilirsiniz.