MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri>Dana sarma tarifi
KOLAY

Dana sarma tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dana sarma tarifi

Et sevenlerin aklını başından alacak bir lezzet, dana sarma. Dilerseniz iç harcını farklı malzemelerden de hazırlayabileceğiniz bu enfes yemek, özel sofralarınızda sizi asla pişman etmeyecek. Dana sarmasının akşam yemeğinde size eşlik etmesini isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 dilim inceltilmiş dana bonfile
  • 10 adet dilimlenmiş mantar
  • 2 diş sarımsak
  • 200 gram peynir
  • Yarım çay bardağı ekmek kırıntısı
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Uygun bir tavaya zeytinyağı ve mantarları ekleyip kavurun.

Sarımsakları ince ince doğrayıp üzerine ilave edin.

Mantar suyunu çekene kadar kavurun.

Daha sonra mantarları derin bir kaseye alın.

Üzerine ekmek kırıntısı, krem peyniri, karabiber ve tuzu ilave edip karıştırın.

Bir dilim bonfile alın ve üzerine mantarlı harcı yayın.

Rulo şeklinde sarıp kenarlarını kürdan ile tutturun.

Bonfilenin her iki tarafını zeytinyağı ısıttığınız tavada mühürleyip servis edin.

Afiyet olsun...

Cafe de Paris Soslu Bonfile | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: iStock
dana sarma yemek tarifleri et yemeği tarifleri MasterChef
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar