Dana sarma tarifi

Uygun bir tavaya zeytinyağı ve mantarları ekleyip kavurun.



Sarımsakları ince ince doğrayıp üzerine ilave edin.



Mantar suyunu çekene kadar kavurun.



Daha sonra mantarları derin bir kaseye alın.

Üzerine ekmek kırıntısı, krem peyniri, karabiber ve tuzu ilave edip karıştırın.



Bir dilim bonfile alın ve üzerine mantarlı harcı yayın.

Rulo şeklinde sarıp kenarlarını kürdan ile tutturun.



Bonfilenin her iki tarafını zeytinyağı ısıttığınız tavada mühürleyip servis edin.

Afiyet olsun...