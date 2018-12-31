Dana antrikot nasıl pişirilir?

İyi pişmiş bir antrikotun ilk sırrı, etin kalitesidir. Bunun için güvendiğiniz bir kasaptan ya da marketten alışveriş etmeli ve etinizin tazeliğinden emin olmalısınız. Ancak etin kendisi kadar sizin onu nasıl işlediğiniz de önemli.

Öncelikle yapmanız gereken antrikotu marine etmek. Bunun için etinizin her yerini zeytinyağıyla iyice yağladıktan sonra tuz ve karabiberle iyice ovalamalısınız. Marinasyona sarımsak, kekik, biberiye gibi aromatik malzemeler de ekleyebilirsiniz. Bu halde antrikotunuzu üzeri kapalı bir kapta buzdolabında en az 1 saat bekletin. Vaktiniz varsa bu süre 1 güne kadar çıkabilir.

Buzdolabında dinlenen eti pişirmeden az önce dolaptan çıkarıp hafifçe ısınmasını beklerseniz iyi olur. Bu esnada siz tavanızı ocağın üzerinde ısıtmaya başlayabilirsiniz. Tavanın iyi ısınmış olması etin iyice mühürlenmesinde ve suyunu kaybetmemesinde önemli bir etkendir. Tavanızın döküm olması da etin daha iyi mühürlenmesini sağlayan bir diğer faktördür.

Antrikotun altını ve üstünü 2’şer dakika mühürledikten sonra tavadan çıkarmadan fırına verin. Fırınınızın 200 derecede önceden ısıtılmış olması gerekiyor ancak kaç dakika tutacağınız size kalmış. Az pişmiş et 4 dakikada, orta pişmiş et 6 dakikada hazır olur. İyi pişmiş bir et için ise 10 dakika fırında pişirme yeterlidir.

Pişmiş eti hemen servis etmek ya da dilimlemek de hatadır. Tavadan aldığınız antrikotu bir kesme tahtası üzerinde 5 dakika kadar dinlendirmelisiniz. Bunu yapmadığınızda lezzeti tam olarak oturmaz, üstelik keser kesmez suyu da akıp gider. Dinlenmiş eti dilimleyip servis edebilirsiniz.