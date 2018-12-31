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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
31.12.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Dana antrikot nasıl pişirilir?

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Dana antrikot nasıl pişirilir?

Dananın göğüs omurları üzerinden boynuna kadar olan kısımdan elde edilen ve en lezzetli etlerden biri olan antrikotun nasıl pişirildiği, kıvamı ve tadı üzerinde büyük etkiye sahip. Bu nedenle antrikot pişirirken bazı püf noktalarına çok dikkat etmek gerekiyor. Lokum gibi ve nefis bir antrikot pişirmek istiyorsanız bilmeniz gereken bazı püf noktalarını aşağıda listeledik. İşte iyi dana antrikot pişirmenin sırları ve incelikleri…

İyi pişmiş bir antrikotun ilk sırrı, etin kalitesidir. Bunun için güvendiğiniz bir kasaptan ya da marketten alışveriş etmeli ve etinizin tazeliğinden emin olmalısınız. Ancak etin kendisi kadar sizin onu nasıl işlediğiniz de önemli.

Öncelikle yapmanız gereken antrikotu marine etmek. Bunun için etinizin her yerini zeytinyağıyla iyice yağladıktan sonra tuz ve karabiberle iyice ovalamalısınız. Marinasyona sarımsak, kekik, biberiye gibi aromatik malzemeler de ekleyebilirsiniz. Bu halde antrikotunuzu üzeri kapalı bir kapta buzdolabında en az 1 saat bekletin. Vaktiniz varsa bu süre 1 güne kadar çıkabilir.

Buzdolabında dinlenen eti pişirmeden az önce dolaptan çıkarıp hafifçe ısınmasını beklerseniz iyi olur. Bu esnada siz tavanızı ocağın üzerinde ısıtmaya başlayabilirsiniz. Tavanın iyi ısınmış olması etin iyice mühürlenmesinde ve suyunu kaybetmemesinde önemli bir etkendir. Tavanızın döküm olması da etin daha iyi mühürlenmesini sağlayan bir diğer faktördür.

Elma soslu antrikot tarifi
Elma soslu antrikot tarifi

Antrikotun altını ve üstünü 2’şer dakika mühürledikten sonra tavadan çıkarmadan fırına verin. Fırınınızın 200 derecede önceden ısıtılmış olması gerekiyor ancak kaç dakika tutacağınız size kalmış. Az pişmiş et 4 dakikada, orta pişmiş et 6 dakikada hazır olur. İyi pişmiş bir et için ise 10 dakika fırında pişirme yeterlidir.

Pişmiş eti hemen servis etmek ya da dilimlemek de hatadır. Tavadan aldığınız antrikotu bir kesme tahtası üzerinde 5 dakika kadar dinlendirmelisiniz. Bunu yapmadığınızda lezzeti tam olarak oturmaz, üstelik keser kesmez suyu da akıp gider. Dinlenmiş eti dilimleyip servis edebilirsiniz.

Et 101Et pişirirken nelere dikkat edilmeli? Et pişirmenin püf noktaları nelerdir? Et pişirirken yapılan yanlışlar nelerdir? Et nasıl marine edilmeli? İşte et pişirmenin bütün püf noktaları...
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