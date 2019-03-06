Damla sakızı nasıl kullanılır, faydaları neler?
Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde sıklıkla kullanılan damla sakızı, gerek aromasıyla gerekse de sağladığı faydalarla rağbet görüyor. Damla sakızının yatıştırıcı ve bazı preparatlara koku verici, ağız kokularını giderici, diş etlerini kuvvetlendirici özellikleri var. Peki, damla sakızı nasıl kullanılır, faydaları neler?
Damla sakızı, sakız ağacından elde edilen bir reçinedir. Türk mutfağı ve Yunan mutfağında ve ayrıca ilaç yapımında kullanılır. İsmi geleneksel olarak üretildiği Sakız Adası'ndan gelmektedir.
Aslında sıvı olan damla sakızı güneşte kurutularak sert ve dağılgan yarı saydam damlacıklar haline getirilir. Ağızda çiğnendiğinde yumuşar ve mat parlak beyaz renk alır. Başta buruk bir tadı olmasına rağmen bir süre çiğnendiğinde ağza çam kokusunu andıran bir ferahlık verir.
Avrupa Birliği Sakız Adası'ndaki damla sakızı üretimini isimlendirme korumasına almıştır.
DAMLA SAKIZI TARİHİ
Damla sakızına ait ilk bilgiler milattan önceki zamanda Herodot tarafından verilmiştir.
Büyük hekim Hipokrat tarafından damla sakızı iyi bilinmektedir.
Bergamalı Galen;, saç dökülmesinden, yılan sokmasına kadar bütün ilaçların içinde damla sakızına yer vermiştir.
Sakız eskiden balgam söktürücü olarak, diş etlerini kuvvetlendirmek ve ağız kokusunu gidermek için kullanılırdı. Ülser ve mide kanserine iyi geldiği bilinmekteydi.
DAMLA SAKIZI NASIL KULLANILIR?
- Reçel, dondurma ve tatlı yapımında kullanılır.
- Türk kahvesinde aroma olarak kullanılır
- Sindirimi kolaylaştırır.
- Ağız ve diş sağlığı üzerinde önemli etkiye sahiptir.
- Diş macunu olarak kullanılır.
- Tansiyonu dengeler ve kalp krizi riskini azaltır.
- UV ışınlarını emme özelliği olduğu için güneş yağları bileşiminde kullanılır.
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