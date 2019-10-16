Damat paçası tarifi

Balkanlarda yaşayan Türklerin Rumeli'den gelirken getirdikleri bir yemek olan damat paçası daha çok Trakya bölgesinde yapılan ve severek tüketilen bir yemek. Ancak biz sizin de bu yemeği sevebileceğinize gönülden inanıyoruz. Bu nedenle damat paçasının malzemelerini ve tarifini aşağıda sizinle paylaştık. Şimdiden afiyet olsun...
Sosu için:
Islatmak için:
Üzeri için:
Yufkaları sıkıca rulo şeklinde sarıp 2 parmak genişliğinde keserek tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıp soğumaya bırakın.
Soğuyan yufkaların üzerine 3-4 su bardağı tavuk suyu döküp haşladıktan sonra sosu hazırlamak için tencereye malzemeleri koyup karıştırarak pişirin.
Haşlanan yufkaların üzerine sosu döktükten sonra sosun üzerine tavuk etini yayın.
Tereyağlı toz biberli karışımı tavuk etinin üzerine gezdirip servis yapın.